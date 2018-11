Stiri pe aceeasi tema

- Un copil mic ajuns accidental sub un tren, dupa ce a cazut pe calea ferata, a fost scos teafar intr-o gara din India, un eveniment filmat si devenit viral, joi, pe retelele de socializare, relateaza AFP. In inregistrarea video filmata cu un telefon mobil in Mathura din statul Uttar Pradesh…

- O femeie care facea curatenie a murit in timp ce spala geamurile. Femeia s-a dezechilibrat si a cazut de la 12 metri inaltime. Accidentul a avut loc marti, in jurul pranzului. In momentul caderii, femeia in varsta de 46 de ani facea curatenie in cladirea primariei din Craiova. Ea a alunecat, cel mai…

- GRAV…. Un copil de numai 2 ani, din localitatea Duda, comuna Duda Epureni, a ajuns in stare grava la un spital din Bucuresti, dupa ce s-a oparit cu borsul pregatit de mama, pentru cina. Fetita ar fi fost, se pare, impinsa, in joaca de celalalt copil al familiei, aceasta dand peste oala cu mancare si…

- HC Dobrogea Sud Constanta va juca cu HK Malmo in turul 3 preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor, conform tragerii la sorti care a avut loc azi, la Viena. Prima mansa va avea loc in Suedia, pe 17/18 noiembrie, iar returul, o saptamana mai tarziu, la Constanta.

- O copila in varsta de doi ani care era singura acasa, in locuința ei din estul Chinei, a supraviețuit unei caderi de la fereastra, de la etajul patru, adica de la peste 18 de metri inalțime, dupa ce doi muncitori aflați in apropiere au atenuat impact cu solul.

- O minora in varsta de 12 ani a cazut luni de la etajul patru al locuintei sale situata pe bulevardul Saturn din municipiul Brasov, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. ''La...

- O minora in varsta de 12 ani a cazut luni de la etajul patru al locuintei sale situata pe bulevardul Saturn din municipiul Brasov, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, conform Agerpres.ro 39; 39;La fata locului s a deplasat un echipaj SMURD de terapie intensiva cu medic pentru…

- "O minora de 12 ani s-ar fi precipitat de la etajul 4 al unui imobil de pe Bulevardul Saturn", este mesajul transmis de reprezentantii IPJ Brasov. Fetita primeste la aceasta ora ingrijiri medicale. Reprezentantii ISU Brasov declara ca fetita este constienta. Deocamdata nu se stie daca fetita s-a aruncat…