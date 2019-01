Stiri pe aceeasi tema

- Rehana Fathima, in varsta de 32 de ani, a fost arestata dupa ce a postat pe rețeaua de socializare o poza care – din punctul de vedere al autoritaților indiene – este indecenta. Tanara care este tehnician de telecomunicații, activist și model, s-a pozat cu coapsa la vedere și a publicat imaginea pe…

- Odinioara, se canta despre cat de mult il „iubește” femeile, dar, pentru Mihai Margineanu, se pare ca teoria a ramas mai mult teorie, iar practica... lasa puțin de dorit! Paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe celebrul interpet in timpul unei ieșiri in oraș, iar imaginile spun totul!

- Actrita Emma Stone s-a plans ca rochiile de epoca, cu corset, pe care a trebuit sa le poarte pentru rolul din filmul ''The Favourite'' i-au ''deplasat'' organele interne, conform unui material publicat de Press Association. Celebra actrita joaca in drama de epoca "The…

- Noi detalii șocante ies la iveala despre crima care a ingrozit Braila, unde un fost polițist local a fost gasit tranșat. Anchetatorii nu i-au gasit deocamdata decat capul și picioarele, iar suspectul principal este soția acestuia, care a fost reținuta pentru 30 de zile. Totul a fost scos la iveala…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale (ASSMB) a publicat lista laboratoarelor in care femeile diagnosticate cu cancer mamar in stadiu incipient pot face teste genetice care ofera informatii suplimentare despre probabilitatea de reaparitie a cancerului de san in urmatorii 10 ani de la momentul…

- Un copil este o adevEratE binecuvantare in via:a oricui, insE nu toatE lumea este de aceea"i pErere. A"a se face cE unii bErba:i obligE femeile sE recurgE la intreruperea de sarcinE, subiect despre care Gabriela Cristea a discutat, astEzi, in emisiunea ~Te iubesc de nu te vezi.