Stiri pe aceeasi tema

- Proteste in mai multe tari europene inainte de Craciun. Fortele de ordine sunt in stare de alerta in Spania, Portugalia si Franta, dupa ce miscarea vestelor galbene tinde sa se extinda si sa blocheze frontiere.

- Politia belgiana a folosit, sambata, gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa cateva sute de protestatari violenti stransi in apropiere de sediul Guvernului si cel al Parlamentului de la Bruxelles, informeaza agentia The Associated Press.

- Rehana Fathima, in varsta de 32 de ani, a fost arestata dupa ce a postat pe rețeaua de socializare o poza care – din punctul de vedere al autoritaților indiene – este indecenta. Tanara care este tehnician de telecomunicații, activist și model, s-a pozat cu coapsa la vedere și a publicat imaginea pe…

- În fapt, la data de 03.11.2018, Politia municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție a fost sesizata prin plângere de catre persoana vatamata cu privire la faptul ca, în jurul orei 03.00, în timp ce se afla într-un local public din Cluj-Napoca, o persoana necunoscuta…

- Protestatarii au aruncat in politisti cu pietre si cocteiluri Molotov, in timp ce fortele de ordine au raspuns cu gaze lacrimogene.Incidentele au avut loc in timpul unui mars al studentilor care se indreptau spre parlament, protestand impotriva unui proiect de lege ce modifica cerintele…

- In orasul polonez Lublin a avut loc, sambata, Marsul Egalitatii, la care au participat peste o mie de persoane, inclusiv un numar mare de persoane gay. Autoritatile locale nu au autorizate desfasurarea actiunii, insa organizatorii nu s-au conformat deciziei oficialitatilor. Cateva sute de oponenti ai…