- Nava de patrulare MAI 1101, din structura Politiei de Frontiera, a parasit vineri Portul Constanta si va patrula, timp de trei luni, la frontierele UE din Marea Egee, sub autoritatea FRONTEX, informeaza Garda de Coasta. Conform sursei citate, in perioada 1 aprilie - 30 iunie, Politia de Frontiera Romana…

- Bianca Dragușanu a avut prima reacție dupa ce Alex Bodi a confirmat desparțirea de ea. Vedeta a fost intrebata pe contul de socializare, daca este adevarat ca nu mai formeaza un cuplu cu afaceristul, iar aceasta a dat un raspuns sincer. „Te-ai desparțit de ...?”, a fost Bianca intrebata. „Da! In viața…

- Politistii de frontiera din Portul Constanta au intocmit dosar penal pe numele unui cetatean roman, in urma interceptarii, in colaborare cu lucratorii vamali, a unui container sosit din Pakistan, incarcat cu chibrituri contrafacute, in valoare de peste 550.000 lei, informeaza un comunicat de presa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au intervenit, sâmbata, pentru salvarea a doi pescari români aflați cu o barca pe Marea Neagra, care nu reușeau sa se întoarca la mal, din cauza vântului puternic și a faptului ca motorul s-a stricat. …

- Polițiștii de frontiera constanțeni au folosit muniție neletala în tentativa de capturare a unui pescador turcesc, precizeaza Garda de Coasta, dupa ce 3 cetațeni turci ar fi fost raniți când o nava a Poliției de Frontiera din România a deschis focul spre o ambarcațiune de pescuit din…

- Cantitatea de 200 de kilograme de peste de apa dulce, fara documente legale, a fost confiscata de politistii de frontiera, informeaza un comunicat de presa transmis, joi, de Garda de Coasta, scrie Agerpres. Conform sursei citate, miercuri seara, politisti din cadrul SPF Ostrov, aflandu-se in…

- Garda de Coasta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei necesare pentru modernizarea si reabilitarea termica a sediului SPF Baneasa. Conform licitatiapublica.ro, valoarea estimata a achizitiei se ridica la suma de 7.861.243,13 lei, iar termenul limita pentru depunerea…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au depistat in zona de competenta a Punctului de Trecere a Frontierei Midia un cetatean roman care transporta, cu autoturismul, peste 300 kilograme de peste, fara documente legale, informeaza un comunicat de presa transmis luni de Garda…