Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Mihaesti, Constantin Barzageanu, participa la o intrunire pe teme de anticorupție, in stațiunea Baile Felix, din județul Bihor. Camerele de supraveghere aflate in hotelul in care primarul PNL din județul Valcea era cazat a surprins momentul in care acesta a furat o perie electrica…

- Primarul comunei Mihaesti, Constantin Barzageanu, a fost filmat de camerele de supraveghere ale unui hotel in timp ce a fura o perie electrica de curatat pantofi. Primarul se afla cazat in hotel pentru a participa la o conferinta anticoruptie. Hotelul de unde primarul a furat peria de pantofi se afla…

- Un primar liberal din județul Valcea a fost prins la furat, intr-un hotel, aflandu-se la o dezbatere pe teme de anticorupție. Primarul a fost surprins de camerele de supraveghere video. Aflat la o intrunire pe teme de anticorupție, in stațiunea Baile Felix, din județul Bihor, primarul comunei valcene…

- Aflat la o conferința pe teme de anticorupție in stațiunea Baile Felix (Bihor), primarul comunei Mihaești, Constantin Barzageanu (PNL), s-a facut de ras. El a fost filmat de camerele de supraveghere ale hotelului in care era cazat chiar in timp ce fura o perie electrica de curațat pantofi, informeaza…

- BEJ Bihor a suplimentat, sambata, cu 400, buletinele de vot de la secția din Baile Felix, unde s-a inregistrat un numar mare de turiști care voteaza la referendum pe listele suplimentare, transmite Mediafax.Reprezentantul PSD in BEJ Bihor, Adrian Stanga, a declarat ca la secția de votare din…

- Noua secții de votare din Romania, șapte dintre ele din mediul rural, au inregistrat o prezența la vot de 100%, in cadrul referendumului pentru redefinirea familiei, in primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare, informeaza Mediafax.Una dintre secțiile in care prezența este de…

- O femeie a fost arestata dupa ce și-a filmat menajera in timp ce cadea de la balconul aflat la etajul șapte al unui apartament din Kuwait. In imagini se poate vedea cum menajera originara din Etiopia atarna de la balcon și plangea cerand disperata ajutorul, potrivit Daily Mail. Femeia care ținea camera…

- UPDATE 15:41: Elevul care a amenintat profesoara a fost retinut pentru 24 de ore. Un elev al Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, din Ramnicu Valcea, a facut publica o inregistrare in care se aude cum iși amenința cu bataia profesoara, dupa ...