Video INCREDIBIL: Mașini avariate de bradul de Crăciun al primăriei, târât prin oraș Bradul a starnit un nor de praf pe cele mai aglomerate strazi din Lugoj. Muncitorii nici macar nu au legat ramurile bradului ce avea ca destinație centrul orașului. Oamenii au privit șocați cum crengile uriașe ating firele de current și, mai grav decat atat, zgarie mașinile parcate de-a lungul carosabilului. Nimeni nu a fost avertizat sa-și mute vehiculele din calea ineditului transport agabaritic. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

