- Un incident șocant a avut loc astazi in fața Primariei Capitalei. Un barbat a amenințat ca se va sinucide, dupa ce s-a plans ca cei din cadrul primariei nu i-au ascultat problemele. Acesta avea asupra sa un cuțit, potrivit Antena3. In cele din urma, barbatul a fost imobilizat de polițiști și dus…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Bulgaria, a fortat usa cockpit-ului, in plin zbor, pe cursa Birmingham – Bucuresti, informeaza Antena3. Unul dintre membrii echipajului, impreuna cu doi pasageri, au reusit sa-l lege pe barbat, imobilizandu-l pana la aterizare.Din primele…

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- Un barbat a ajuns la spital, sambata, dupa ce a fost taiat la o mana cu o arma alba de catre un alt barbat cu care se certase intr-un autobuz al liniei 178 din Capitala, incidentul avand loc la coborarea din mijlocul de transport, in statie. Agresorul si un alt barbat implicat si el in scandal sunt…

- Gigi Becali a reacționat dur dupa ce Sebastian Ghița a spus in cadrul unei intervenții telefonice la Antena3 ca l-a vazut pe latifundiar de o suta de ori in sediile SRI. In replica, acesta a precizat faptul ca a fost niciodata la SRI și ca nu il cunoaște direct nici pe Coldea, nici pe Kovesi.

- S-au auzit focuri de arma, miercuri dupa-amiaza, in sectorul 2 din București. Doi tineri urmeaza sa fie audiați.Incidentul a pornit de la o șicanare intre doi soferi, in sectorul 2 din Capitala, in jurul orei 16:00.

- Razvan Simion a trecut printr-un accident extrem de dur pe vremea cand era doar un puști. A ramas cu buza in mana. Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion, care a fost casatorit cu Diana Simion , a avut parte de un incident extrem de neplacut in vremea copilariei. Despre acest accident…

- In jurul orei 21.30, un barbat recalcitrant a patruns in interiorul Maternitatea „Cuza Voda", din Iasi si a incercat sa forteze accesul intr-o zona a spitalului, aflata in carantina. Agentul de paza a intervenit prompt pentru a-l impiedica pe barbat sa intre in zona interzisa publicului, moment in…

- Un barbat in varsta 44 de ani, din Braila, agent de paza la Spitalul de Psihiatrie, a sunat la numarul de urgenta 112. Acesta a reclamat faptul ca a fost injunghiat cu un cutit tip briceag, in zona fetei, de catre un barbat, informeaza Antena3.ro. La fata locului au intervenit politistii si au stabilit…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunta ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 80, fiind confirmat inca un caz. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, care avea si alte probleme de sanatate.

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea galateana Pechea, in seara de miercuri. Trupul macelarit si fara viata al victimei in varsta de 34 de ani a fost gasit de-abia a doua zi, de dimineata, intr-un sant. Criminalul in varsta de 40 de ani a fost retinut si va fi dus la arestare.

- Cursurile ar putea fi suspendate și miercuri, in Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit in seara zilei de luni, 26 februarie, despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe din aceasta perioada. ”Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna…

- Incident șocant, vineri seara, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara. Un barbat a început sa amenințe cu un cuțit pacienții și nu s-a potolit pâna nu a fost imobilizat de un subofițer al ISU Timiș.

- O situație ieșita din comun s-a petrecut ieri seara in troleibuzul numarul 5 din Capitala. Un barbat in varsta, cu barba sura și imbracat in haine de preot vorbește extrem de necenzurat cu ceilalți calatori aflați in mijlocul de transport in comun, scrie telegraph.

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- La o perchezitie, politistii din Galati au descoperit un adevarat arsenal detinut ilegal de un barbat din comuna Corod. Ofiterii ridicat arme de vanatoare, munitie, precum si alte bunuri detinute ilegal, de la individul banuit de uz de arma fara drept si braconaj cinegetic. Cel in cauza a fost retinut.

- Un barbat a intrat intr-un schimb valutar, a amenințat casierul cu arma si i-a cerut bani. Victima, un tanar de 24 de ani, nu s-a lasat intimidata și a apasat butonul de alarma care a inștiințat agentii de paza. Vazand acest lucru, suspectul a luat-o la fuga.

- Pompierii au avut un Valentine's Day cu emotii! O femeie de 37 de ani a amenintat ca se arunca de la etajul sase al blocului in care locuia. Speriati, vecinii si trecatorii au sunat la numarul unic de urgenta 112, iar la fata locului s-a deplasat pompierii Detasamentului Special de Salvatori si ai Detasamentului…

- Un barbat de 30 de ani a fost arestat de o instanta din cadrul Judecatoriei Braila pentru talharie dupa ce a patruns prin efractie in locuinta unei octogenare si a obligat-o sa ii dea toti banii pe care ii avea.

- Razvan Alexe – principalul martor al DNA in dosarul de șantaj deschis in urma inregistrarilor realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, la emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, a fost audiat, luni, la sediul central al DNA, din Capitala. La ieșirea din sediul…

- Un barbat de 30 de ani a fost retinut de politisti sub suspiciunea de talharie. Asupra sa s-a gasit o suma de bani, despre care oamenii legii cred ca a fost sustrasa de la o batrana de 83 de ani.

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Deși este barbat luat cu acte in regula, Tudor de la Fly Project are inca lipici la domnișoare care habar nu au ca acesta este insurat. In luna mai a anului 2015, Tudor de la Fly project se casatorea cu Anamaria Stancu , dupa ani de relație. In luna august a anului trecut, Tudor și Anamaria au devenit…

- Un barbat care a intrat in raul Dambovița este resucitat la aceasta ora de echipajele medicale. Scafandrii au intervenit marți dimineața dupa ce s-a sesizat, printr-un apel la serviciul de urgența 112, ca un barbat a intrat in raul Dambovița, pe Splaiul Unirii, in zona podului Timpuri Noi. Scafandrii…

- Un incident grav a avut loc la intersectia pe Splaiul Unirii din Capitala, in zona podului Timpuri noi. Potrivit primelor informati, un barbat s-a aruncat direct in raul Dambovita. La fata locului au fost trimise o autospeciala, o ambulanta SMURD si echipaje de scafandri, potrivit ISU Bucuresti.…

- Un barbat a fost arestat in Orlando dupa ce a amenințat ca o va rapi pe Lana Del Rey. Artista susținea un concert chiar in zona in care a fost arestat acesta. Barbatul avea asupra sa un cuțit atunci cand a fost prins de oamenii legii, in apropiere de Amway Center din Orlando, potrivit…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Incident socant intr-una dintre ligile regionale ale Argentinei, acolo unde mijlocasul Cesar Pagani (27 de ani), legitimat la formatia Escuela Presidente Roca, a venit inarmat la antrenament, amenintandu-si antrenorul ca il va ucide daca nu il va introduce in primul "11"!Potrivit Washington Post, Cristian…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme. Martorii spun ca accidentul ar fi fost provocat de un sofer care se batea cu partenera lui, in masina, ei continuand apoi scandalul in strada,…

- Incident ca in filme pe strazile din Capitala. Doi șoferi s-au șicanat in trafic, urmare a faptului ca unul dintre ei l-a dus in eroare pe celalalt, mergand pe mijlocul carosabilului. Astfel, șoferul care vroia sa vireze la stanga a incetinit pentru a efectua manevra.

- Incident șocant petrecut, noaptea trecuta, la Spitalul Județean Timișoara. Un barbat in varsta de 77 de ani, internat pe Secția de Urologie, care, potrivit unor surse suferea de cancer la prostata, a decis sa-și puna capat zilelor și s-a aruncat de la etajul cinci. In urma impactului cu solul, pacientul…

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Scene cutremuratoare azi-noapte, in Capitala! Un barbat de aproximativ 70 de ani s-a aruncat de la etaj, in zona Dorobanti, in jurul orei 1:00 dimineata. La fata locului s-au prezentat un echipaj de politie si o ambulanta. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru batran.

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Un barbat de 61 de ani a amenintat ca isi arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia, informeaza romaniatv.net. In cele din urma, barbatul a fost imobilizat de catre doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului. In interior acestia au gasit o femeie imobilizata la pat si toate…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- Incident grav in portul Agigea. Un barbat a cazut de la inaltime, iar echipele de intervenție au intervenit de urgența pentru a-l salva. Un incident deosebit de grav in portul Agigea joi dimineața. Un barbat a cazut de la inaltime in apa si se afla intre un vapor si o macara. Din primele informatii,…

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat aseara, la doar cativa pasi de gura de metrou de la Politehnica. Chiar victima a fost cea care a sunat la 112 dupa ajutor. Acum tanarul se afla la spital, iar politistii sunt pe urmele agresorului care a fugit imediat dupa atac.

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-u a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in presedintele Trump a atras simpatia jurnalistilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena…

- Saptamana aceasta Laurette si-a serbat ziua de nastere intr-un club de fite din Capitala. A primit multe cadouri, dar si un buchet mare de trandafiri de la sotul ei de care va divorta in curand, Ciprian Nistor.A