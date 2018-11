Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis, luni, un avion de vânatoare pentru interceptarea unei aeronave americane de recunoastere, în zona internationala a Marii Negre, anunta armata Statelor Unite, denuntând o actiune "iresponsabila" a Moscovei.

- Riscurile militare s-au amplificat în ultimii ani în regiunea Marii Negre din cauza activitatilor Statelor Unite si Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat vineri Ministerul rus de Externe, citat de Mediafax.

- China si-a exprimat vineri "profunda indignare' dupa sanctiunile impuse de SUA pentru achizitionarea de catre Beijing a unor avioane de lupta si sisteme de rachete din Rusia, relateaza AFP preluata de Agerpres. Washingtonul a anuntat joi ca a sanctionat pentru prima data o entitate straina…

- Rusia acuza Marea Britanie ca a interceptat mai multe avioane militare ruse deasupra Marii Negre intr-o maniera periculoasa cu scopul provocarii Moscovei, a transmis Ambasada Rusiei la Londra, dupa ce aviatia britanica a anuntat ca saptamana trecuta au avut loc doua astfel de incidente.

- Rusia este nevoita sa reacționeze la extinderea infrastructurii militare a NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in țari vecine, a spus, miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin. Putin s-a intalnit, miercuri, in stațiunea Soci, cu președintele Finlandei, Sauli Niisisto. In cursul…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…