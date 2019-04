Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma s-au tras in Londra, dupa ce un barbat a lovit cu automobilul masina ambasadorului Ucrainei. Politistii au tras mai multe focuri si l-au arestat pe individ. Incidentul violent si totodata bizar s-a consumat in vestul Londrei, in parcarea din fata Ambasadei Ucrainei in Marea Britanie.…

- "Ofiteri consulari vor solicita sa-i faca o vizita lui Assange in locul sau de detentie", a declarat ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne, declarandu-se convinsa ca acesta "va fi tratat de o maniera echitabila in cadrul procedurii judiciare declansate impotriva lui in Marea Britanie".Politia…

- Julian Assange a fost arestat la Londra, dupa ce Ecuadorul a retras azilul pentru fondatorul WikiLeaks. Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal. El a fost transportat la o…

- Politia britanica a arestat un barbat ce a blocat sambata calea ferata determinand compania care administreaza trenurile Eurostar intre Londra, Paris si Bruxelles sa suspende toata circulatia lor spre si din Marea Britanie timp de mai multe ore, informeaza Agerpres.

- Poliția din Marea Britanie a arestat trei suspecți pentru uciderea sportivului roman Tudor Siminov, de revelion, in fața unui club de noapte din Londra. Suspecții au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani și au fost arestați luni și marți. Primul barbat arestat s-a prezentat la o secție de poliție din…

- Ioan Campeanu, romanul de 44 de ani, din Marea Britanie, care si-a ucis iubita cu o foarfeca, a fost condamnat la 26 de ani de inchisoare. Andra Hilitanu, 28 de ani, era insarcinata cand a fost omorata. Andra Hilitanu, tanara mamica din Londra insarcinata in 7 luni, a fost ucisa cu sange rece…