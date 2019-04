VIDEO: Incendiu violent la Câmpeni, pe strada Horea. Acoperișul unei case și două anexe din gospodărie au luat foc Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 23,00, la locuința unei familii din Campeni. Potrivit ISU Alba pompierii din Campeni au intervenit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de pe strada Horea din localitate. Focul a cuprins doua anexe gospodarești (magazie și la peretele […] Citește VIDEO: Incendiu violent la Campeni, pe strada Horea. Acoperișul unei case și doua anexe din gospodarie au luat foc in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

