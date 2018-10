VIDEO Incendiu puternic n trenul de mare viteză Kln-Mnchen Pe traseul feroviar dintre Frankfurt și Koln, vineri un tren de mare viteza a luat foc. Este vorba mai ales de ultimele vagoane al unui ICE, care transporta peste 500 de calatori. Focul a izbucnit in dreptul localitații Dierdorf, la orele dimineții, cand trenul era plin și de navetiști. Motivul incendiului este pana acum neclar. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

