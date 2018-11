Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor in incendiul denumit "Camp Fire", cel mai distrugator din istoria statului american California, a ajuns la 23, dupa ce in orasul Paradise au fost gasite sambata inca 14 cadavre arse, informeaza Reuters. Sunt in continuare date disparute 35 de persoane, potrivit Agerpres. …

- Ce putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe in Sicilia, numarul victimelor in intreaga tara ajungand la 29 de persoane, au anuntat, duminica, oficialii, citati de Reuters si AFP. Alunecarile de...

- Un microbuz in care se aflau 8 persoane s-a rasturnat, vineri dimineața, pe DN6, in zona localitații Bujoreni din județul Teleorman, trei persoane fiind ranite. UPDATE, ORA 07:31 / Bilanțul final al accidentului pe DN6, in zona localitații Bujoreni din județul Teleorman, unde un microbuz in care se…

- Bilantul victimelor taifunului Mangkhut in Filipine a urcat la 29 de decese si 13 persoane disparute, a precizat un oficial guvernamental, potrivit dpa. Taifunul se indrepta duminica spre Hong Kong si Macao. Cea mai mare parte a victimelor - 24 de persoane - si-au pierdut viata in alunecarile de teren…

- Imobilul de apartamente este o cladire de cu 17 etaje, focul a izbucnit la etajul al 12-lea si s-a extins pana la acoperis. In urma acestei tragedii, cel putin patru persoane au murit si mai multe sunt ranite, au informat echipele de interventie. Citeste si Incendiu la Paris. Sapte…

- Cel putin 324 persoane au decedat in statul indian Kerala, in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de muson, potrivit celui mai recent bilant anuntat de autoritati, informeaza agentia de stiri Dpa.