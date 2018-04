VIDEO Incendiu la un spital din Istanbul Mai multe etaje ale unui spital din vestul Istanbulului au fost cuprinse de flacari, anunța Reuters.



Televiziunea NTV a anunțat ca mai multe cladiri din imediata vecinatate a Gaziosmanpasa Taksim Educational and Research Hospital sunt evacuate, iar pompierii se lupta cu flacarile.



#BREAKING: Massive fire erupts at hospital in Istanbul, Turkey ; no word on casualties (@BNONews)

pic.twitter.com/xPhp1B3j9W — I.E.N. (@BreakingIEN) April 5, 2018



Deocamdata nu exista informații legate de victime sau pagube Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — I.E.N. (@5, 2018nu exista informații legate de victime sau pagube

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Stația spațiala Tiangong-1 a reintrat luni în atmosfera Pamântului și a ars aproape în întregime deasupra Pacifricului de Sud, a informat autoritatea spațiala chineza, potrivit Reuters. ”Vasta majoritate” a acesteia a ars la reintrarea în atmosfera,…

- Vineri 30 martie a.c. un incendiu violent a izbucnit la o locuinta aflata pe strada Sculpturii din municipiul Buzau. Deocamdata flacarile au cuprins circa 50 - 60 de metri patrati - 3 sau 4 camere. Usile (caile de acces) sunt blocate. Posibil victima (un batran). Pompierii actioneaza la fata locului.

- 68 de oameni au murit intr-o sectie de politie din Venezuela, in timpul unei revolte a detinutilor. Vestea a provocat furie printre rudele acestora, care au incercat sa patrunda in centrul de detentie, scrie Reuters.

- Un incendiu izbucnit in timpul unei tentative de evadare dintr-o sectie de politie din Venezuela a provocat moartea a cel putin 68 de persoane, a anuntat miercuri procurorul general al tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O revolta și un incendiu la o secție de poliție din orașul venezuelean Valencia au dus miercuri la moartea a 68 de persoane, noteaza Reuters. Familiile care așteptau vești in afara secției de poliție au fost dispersate cu gaze lacrimogene.

- Televiziunea de stat a precizat ca aceasta cifra corespunde numarului de civili care au fost evacuati, in valuri succesive, pe coridoarele umanitare instituite de autoritati, si care au ajuns in zonele controlate de regim.Si Ministerul rus al Apararii a comunicat sambata, citat de agentia…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Cel putin 29 de civili au fost ucisi si alte zeci au fost raniti marti de un tir de rachete care a vizat o piata de la periferia estica a capitalei siriene Damasc, a relatat presa de stat, citata de AFP si Reuters. Bilantul victimelor este unul din cele mai ridicate inregistrate in capitala siriana…

- Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate, relateaza Reuters. Mihael Kurtes, un oficial al municipalitatii din Perusic, a declarat ca nivelul…

- In urma cu putin timp mai multi cititori ne-au semnalat focare de incendii in apropiere de delaurile de la Berca. S-au observat mai multe masini de pompieri si voluntari din localitatile limitrofe deplasandu-se spre zona. Deocamdata ISU a precizat doar ca este un incendiu de vegetatie uscata si actioneaza…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Autoritatea de reglementare media din Marea Britanie, Ofcom, a anuntat ca postul de televiziune rus Russia Today (RT) si-ar putea pierde licenta pentru Marea Britanie daca guvernul condus de Theresa May stabileste ca Moscova este implicata in cazul otravirii unui fost agent dublu rus in Anglia in…

- Bancile din Uniunea Europeana vor trebui sa puna deoparte mai multi bani pentru a acoperi noile credite care ar putea deveni neperformante (NPL), conform unei propuneri ce urmeaza sa fie prezentata miercuri de Comisia Europeana, arata un document consultat de Reuters.

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Conglomeratul CEFC China Energy se confrunta cu o criza severa de numerar, fiind pregatita sa plateasca rate anuale de pana la 36% pentru finantare pe termen scurt, au declarat pentru Reuters persoane apropiate situatiei.

- Luptatorii rebeli incep sa paraseasca enclava Ghouta de langa Damasc, insotiti de familii, relateaza mai multe surse din Siria. Gruparea rebela Jaich al-Islami a publicat vineri un comunicat, citat de AFP, care anunta ca primul grup de jihadisti urmeaza sa se indrepte spre provincia Idlib din nord-estul…

- Luptatorii rebeli incep sa paraseasca enclava Ghouta de langa Damasc, insotiti de familii, relateaza mai multe surse din Siria. Gruparea rebela Jaich al-Islami a publicat vineri un comunicat, citat de AFP, care anunta ca primul grup de jihadisti urmeaza sa se indrepte spre provincia Idlib…

- O autospeciala de la Unitatea de Pompieri s-a deplasat in zona pentru a depistat sursa incediului. Deocamdata, pompierii nu si-au dat seama de unde provine focul. Circa zece persoane au fost evacuate din birourile din zona.

- Situație de urgența pe calea ferata in județul Vrancea. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren cu 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea...

- Pompierii intervin, vineri seara, in judetul Vrancea pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor.

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters.

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza in sectorul Ciocana al Capitalei, noteaza Noi.md. Flacarile au lasat in fum casele d elocuit din apropiere. Deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia, pompierii aflindu-se la fata locului.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca este prea devreme sa comenteze ancheta privind posibilul caz de dopaj al unui sportiv rus la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz…

- Seismul a zguduit Capitala Chinei, Beijing. Cutremurul s-a produs intr-o zona aflata la Sud de oras, in vecinatatea provinciei Hebei, au mai precizat surse oficiale chineze, citate de Reuters. Epicentrul seismului a fost localizat intr-o zona din districtul care face parte din orasul Langfang,…

- Alerta in situl olimpic de la Gangneung. Un mic incendiu a izbucnit joi dimineata, la marginea sitului olimpic de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza agentiile AFP si Reuters. Foc si nori de…

- Un mic incendiu a izbucnit joi dimineata, la marginea sitului olimpic de la Gangneung, oras de coasta care gazduieste probele pe gheata din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), relateaza agentiile AFP si Reuters. Foc si nori de fum au putut fi observati…

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o casa din localitatea Sinca Veche. La fata locului se intervine cu doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si cu trei echipaje SMURD. O femeie si un copil au fost raniti si au nevoie de ingrijiri medicale. Femeia a suferit arsuri pe 90 la…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o casa din localitatea Sinca Veche. La fata locului se intervine cu doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si cu trei echipaje SMURD. O femeie si un copil au fost raniti si au nevoie de ingrijiri medicale. Femeia a suferit arsuri pe 90 la…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Aproape 40 de oameni au murit și 70 au fost raniți in cel mai grav puternic produs intr-un spital din Coreea de Sud, in ultimul deceniu. Majoritatea victimelor sunt persoane in varsta. Deocamdata nu se știu cauzele izbucnirii flacarilor

- Cel putin 37 de persoane au murit si alte 70 au ramas cu rani in urma unui incendiu intr-un spital din Coreea de Sud. Opt persoane dintre cele 70 ranite se afla in stare critica, transmite Reuters.

- Actorul Dragoș Bucur și-a dat demisia de la Pro TV, unde prezenta emisiunea ”Visuri la cheie”. Acesta a plecat dupa trei sezoane, motivându-și decizia prin faptul ca nu mai are timp sa se ocupe si de proiectele cinematografice în care este implicat.„Dragos…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intrat in apa unui lac inghetat pentru a marca, joi, ritualul Bobotezei, scrie Reuters.Televiziunea rusa l-a filmat pe Putin in timp ce mergea pe gheata lacului Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri de Moscova, imbracat intr-o haina din blana de oaie…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate luni dimineata…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu aparut la o conducta de trasport gaze naturale din comuna Hurezani, satul Hurezani. Se actioneaza cu mai multe autospeciale cu apa si spuma. Deocamdata, nu se cunoaste cauza izbucnirii ...

- Un om a murit intr-un incendiu puternic izbucnit in interiorul unei constructii abandonate de pe strada Pietrarilor din Capitala.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, iar la fata locului a intervenit un echipaj de pompieri. Deocamdata, nu se cunoaste identitatea victimei.

- Un șofer din Franța, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a parcurs de 17 ori același sens giratoriu, inainte sa fie tras pe dreapta de catre poliție. Barbatul in varsta de 73 de ani a spus ca nu a oprit, deoarece nu a auzit sirenele, relateaza Reuters, potrivit libertatea.

- India si-a lansat vineri cel de-al 100-lea satelit in spatiu, in conditiile in care premierul Narendra Modi doreste ca tara sa sa devina un furnizor de servicii spatiale low-cost, transmite Reuters. Vineri au fost lansate 31 de sateliti in spatiu.

- Cu toate ca era o situație de urgența, prezentatorul a ramas calm și a continuat sa se adreseze telespectatorilor, cerandu-le scuze ca trebuie sa intrerupa programul: „Dupa cum va puteti da seama, avem alarma de incendiu. Ati auzit-o si inainte de stirea anterioara si se aude si acum. Nu stim…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…