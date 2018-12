Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari intervin cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit luni dimineata la acoperisul unui camin de nefamilisti din orasul Murfatlar, in care locuiesc cel putin 25 de...

- Astazi, 14 noiembrie 2018, in centrul comunei Șugag, in fața primariei, a fost dezvelit și sfințit bustul cunoscutului avocat și scriitor, artizan al Marii Uniri de la 1918, av. Ionel Pop. Bustul, creație a artistului albaiulian Romi Adam, a fost turnat in bronz la Arad și veghea de acum inainte DN67…

- Un incendiu de amploare s-a produs intr-un hipermarket din Sankt Petersburg. 800 de oameni au fost evacuati de urgenta. Potrivit presei ruse, o persoana a fost trasportata la spital cu arsuri. 20 de autospeciale si doua elicoptere au fost mobilizate pentru a stinge focul.

- Daimler AG nu exclude o viitoare cooperare cu Tesla, chiar daca grupul auto german si-a vandut participatia la producatorul american de vehicule electrice, a afirmat directorul general al Daimler, Dieter Zetsche, intr-un interviu acordat publicatiei poloneze Rzeczpospolita, transmite Reuters. 'Nu…

- Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața, in jurul orei 10:00, la o casa aflata in localitatea Sasciori. Potrivit ISU Alba, pompierii din Sebeș intervin cu doua autospeciale, o ambulanța SMURD B2 și noua subofițeri. Revenim cu detalii. Foto: arhiva

- Sectia de pompieri Simleu Silvaniei si SVSU Crasna au intervenit, marți dupa-amiaza, la un incendiu izbucnit la o anexa din localitatea Horatu Crasnei. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica (folosirea unui aparat de sudura fara respectarea masurilor de protectie). Au ars 60 mp din acoperisul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a facut publica lista locurilor de munca vacante, la data de 11 septembrie. Astfel, angajatorii din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni scot la concurs 520 de posturi, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca…

- Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, in jurul orei 23.00, la o locuința din lemn, din municipiul Aiud. Pompierii au fost chemați sa intervina pentru stingerea flacarilor. Potrivit ISU Alba, nu exista victime. Revenim cu amanunte. Foto: arhiva