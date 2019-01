Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit joi noaptea la scoala din Lunca Cetatuii din comuna Ciurea. Focul a cuprins o suprafata de peste 1000 de metri patrati. Unitatea scolara este situata intre locuinte si vecinii sunt speriati. Cladirea a fost renovata in vara anului trecut. Din primele imagini se poate observa ca…

- Conducerea DSP Vaslui a anunțat astazi in cadrul Colegiului Prefectural ca in județ sunt inregistrate 45 de cazuri de gripa. Este vorba despre persoane nevaccinate a precizat directorul DSP, Mihaela Vlada: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/31-ian-rdj-17-Vlada.mp3 In aceste conditii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, incendiul a fost semnalat in cladirea in care functioneaza Primaria comunei Fitionesti. Potrivit primarului comunei Fitionesti, Iordache Cazacu, incendiul este unul de amploare, flacarile au distrus deja acoperisul…

- Nouasprezece persoane au fost ranite, dintre care doua "in urgenta absoluta", intr-un incendiu violent care a distrus in noaptea de miercuri spre joi un imobil rezidential din centrul orasului Toulouse, a declarat serviciul de pompieri pentru AFP preluata de Agerpres. Cladirea cu patru etaje,…

- Pompierii constanteni intervin in aceste momente pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la bucataria unei firme de catering din localitatea Murfatlar, judetul Constanta.Potrivit ISU Constanta, nicio persoana nu a fost ranita. ...

- „La data de 12 noiembrie, politistii Postului de Politie Ciurea cu sprijinul politistilor din cadrul IPJ Iasi au desfasurat activitati de prevenire in zona specifica de siguranta instituita la nivelul comunei Ciurea, respectiv catunul de rromi Zanea, avand ca scop pregatirea si educarea antiinfractionala…

- Pe cladirea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi au fost proiectate mai multe mesaje impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii cer demisia rectorului suspendat al institutiei. Sursa video - Constantin Lanceanu

- „Livada de la scoala" este un proiect prin care angajatii Antibiotice doresc sa insufle tinerei generatii respectul fata de protejarea mediului inconjurator, mentinerea unui stil de viata sanatos dar si cultivarea spiritului civic in comunitate. „Livada de la scoala este un proiect ancorat in strategia…