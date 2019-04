Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii aradeni, alaturi de zeci de persoane, se lupta de cateva ore sa stinga focul care a izbucnit in localitatea aradeana Toc. Localnicii au dat foc la vegetația uscata, dar nu au supravegheat focul, care s-a extins la padure. In aceasta dupa-amiaza, pompierii au fost alertați ca a luat foc vegetația…

- Peste 50 de pompieri si padurari actioneaza, duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o padure din comuna Malaia în cursul diminetii, suprafata afectata fiind de peste 12 hectare, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de

- 180 de oi dintr-o stana din județul Galați au fost gasite carbonizate, dupa ce un incendiu a curprins toata suprafața pe care animalele pașteau. Pompierii galatenii au reusit sa salveze totuși alte 500 de animale de la respectiva stana.

- Val de INCENDII, duminica, in Alba. Pompierii intervin in zona localitații Partoș pentru stingerea unui incendiu de deșeuri pe malul raului Mureș Duminica, pompierii din Alba s-au luptat cu mai multe incendii. In cursul serii, in jurul orei 19.00, ISU Alba a anunțat ca Detașamentul de pompieri Alba…

- Pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie de pe strada Dorobanți, din municipiul Buzau. Este vorba despre strada care duce catre Vadu Pașii din zona Obor. Fumul putea fi observat de la mare distanța. Un adapost pentru animale cu suprafața…

- Incendiu cumplit izbucnit duminica, la Galați! Fumul negru s-a extins rapid și patru autospeciale au incercat sa stinga flacarile puternice, dar pompierii s-au apropiat cu greu, din cauta temperaturilor extrem de ridicate!

- Flacarile au pornit initial de la vegetatia uscata din vecinatatea Zonei Libere, iar ulterior acestea s-au extins rapid la un depozit de cauciuri din apropiere. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere cu apa si stingere pentru lichidarea incendiului.

- Pompierii militari teleormaneni au avut parte de o intervenție dificila, joi noapte, in jurul orelor 21:30, cand pe numarul unic de urgența 112 a fost anunțat un incendiu care se manifesta generalizat la o locuința din satul Valea Cireșului, comuna Botoroaga, potrivit unui comunicat de presa al ISU…