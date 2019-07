Stiri pe aceeasi tema

- Imagini noi surprinse din satelit arata ca incepand din iunie, peste 100 de incendii de vegetație s-au inregistrat in zona arctica, un fapt catalogat de specialiști drept „fara precedent”, relateaza CNN. Imaginile arata nori imenși de fum care se ridica deasupra unor zone nelocuite din Groenlanda, Siberia…

- Imagini din satelit au dezvaluit incendii de vegetatie fara precedent in Groenlanda, Siberia si Alaska in contextul temperaturior extrem de ridicate care au cuprins regiuni dintre cele mai indepartate ale acestora, relateaza Gizmodo si The Independent, citeaza Imaginile surprind

- Si in acest an Portugalia este afectata de incendiile de vegetatie care au distrus suprafete uriase de paduri si terenuri agricole. In ultimele zile, cea mai afectata a fost zona din centrul Portugaliei, in special regiunile Cardigos si Macao.

- Imagini din satelit au dezvaluit incendii de vegetatie fara precedent in Groenlanda, Siberia si Alaska in contextul temperaturior extrem de ridicate care au cuprins regiuni dintre cele mai indepartate ale acestora, relateaza Gizmodo si The Independent. Imaginile surprind valuri groase de fum invaluind…

- Imagini din satelit au dezvaluit incendii de vegetatie fara precedent in Groenlanda, Siberia si Alaska in contextul temperaturior extrem de ridicate care au cuprins regiuni dintre cele mai indepartate ale acestora, relateaza Gizmodo si The Independent. Imaginile surprind valuri groase de fum invaluind…

- Situatie alarmanta in Portugalia din cauza incendiilor de vegetatie. Cel putin noua oameni au fost raniti, majoritatea pompieri, care au incercat sa localizeze flacarilor violente din centrul tarii.Potrivit protectiei civile portugheze, in jur de 1.

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in Siberia. Cel putin 45.000 de hectare de teren din 18 regiuni ale provinciei rusesti au fost arse de la semnalarea incendiilor in urma cu o...

- Dupa ce in anul 2014 trei tineri si un ARO 243 au efectuat expeditia „4 romani in Siberia”, timp de o jumatate de an parcurgand aproape 40.000 de kilometri, pana la Magadan, in estul indepartat al Rusiei, si inapoi in tara, in acest an, acelasi echipaj, dar cu o alta masina, a inceput cucerirea celor…