- Barcelona a obținut o victorie fara emoții pe teren propriu impotriva bascilor de la Athletic Bilbao. Trupa lui Ernesto Valverde a caștigat meciul cu scorul de 2-0, consolidandu-și astfel poziția de lider al clasamentului.

- Mii de persoane care se opun independentei Cataloniei au defilat duminica pe strazile Barcelonei, cerand o intoarcere la ”intelepciune”, in contextul in care regiunea nu are un guvern dupa declaratia de independenta esuata din octombrie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Sub sloganul ”Acum,…

- Titlul se joaca la Cluj-Napoca in aceasta etapa in Liga 1, in play-off, unde CFR Cluj primeste vizita celor de la FCSB. Ultimele 3 jocuri directe disputate la Cluj s-au incheiat la egalitate: 1-1, 0-0 si 1-1. Aceste sunt considerate a fi scorurile cele mai probabile si pentru actualul meci. Pentru…

- Dupa ce s-a calificat in sferturile UEFA Champions League, Barcelona a primit o vizita surpriza. Catalanii au primit vizita modelului Barbara Palvin, 24 de ani. Nascuta in Ungaria, Barbara este model Victoria's Secret și este o fana declarata a catalanilor. Aceasta s-a intalnit cu președintele clubului,…

- BARCELONA - CHELSEA LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT. LIVE STREAMING LOOK TV meciul serii in Champions League. Miercuri, la ora 21:45, are loc returul dintre Barcelona si Chelsea din optimile de finala a Champions League. Catalanii pornesc cu prima sansa la calificare dupa egalul din tur, de pe Stamford…

- FC Voluntari, victorie „la mustața” Ultimele minute ale partidelor din play-out ale celor doua echipe ilfovene din Liga I au fost hotaratoare pentru soarta acestor intalniri. Daca formația din Chiajna a pierdut 2 puncte in minutul 90+3, surata ei din Voluntari a caștigat meciul printr-un gol inscris…

- Brazilianul Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, cunoscut ca Arthur, poate fi noul jucator al Barcelonei. Barcelona și Gremio au ajuns la un acord pentru o opțiune de cumparare. Mijlocașul brazilian, care va face 22 de ani in august, va ajunge la Barcelona in vara daca formația catalana va achita…

- Barcelona n-a avut nicio emotie in partida de pe terenul celor de la Malaga, ultima clasata din campionatul Spaniei, securizandu-si victoria inca din prima repriza, scor 2-0. Reusita serii i-a apartinut lui Countino, care trimis cu calcaiul dupa o centrare a lui Dembele. Catalanii au ajuns astfel la…

- Barcelona, liderul din Spania, va juca pe terenul celor de la Malaga, ultima clasata, duminica, de la ora 20:45. Pentru meciul din etapa a 28-a din La Liga, formația antrenata de Ernesto Valverde nu va conta pe Leo Messi. Barcelona a anunțat ca atacantul argentinian de 30 de ani nu este in lot pentru…

- Noua jucatori ai echipei FC Barcelona au fost supusi unui control antidoping al reprezentantilor FIFA inainte de antrenamentul de joi al formatiei catalane, informeaza sport.es.Fotbalistii testati sunt Sergio Busquets, Paulinho, Jordi Alba, Lucas Digne, Gerard Pique, Andre Gomes, Ter Stegen,…

- MANCHESTER CITY - BASEL LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Manchester City are de indeplinit o formalitate cu FC Basel, in optimile Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 din Elveția. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. MANCHESTER…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat sa conduca partida RB Leipzig – Zenit Sankt Petersburg, din mansa I a optimilor de finala ale Europa League, informeaza FRF.Arbitrul aradean ii va avea ca asistenti pe Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Cel de-al patrulea oficial va fi Radu Ghinguleac,…

- Academia Rapid, echipa care țintește promovarea in Liga 3-a la finalul acestui sezon, a disputat in cursul zilei un amical de top cu FC Voluntari. "Giuleștenii" au pierdut partida cu 1-3. Achim a deschis scorul pentru Voluntari in minutul 52, dar rapidiștii au egalat in minutul 66, prin Goge. Echipa…

- Desi echipa sa se afla la 15 puncte in spatele liderului Barcelona, cand mai sunt doar 12 etape de disputat din acest sezon de La Liga, Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, crede ca titlul este inca un obiectiv realizabil pentru formatia de pe "Santiago Bernabeu". ...

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida disputata, joi, in deplasare, cu Las Palmas, in etapa a XXVI-a a campionatului spaniol LaLiga.Catalanii au condus cu 1-0, dupa reusita lui Messi, din minutul 21. Gazdele au egalat din penalti, in minutul 48, prin Calleri, anun'[…

- Antoine Griezmann (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, s-ar fi ințeles cu FC Barcelona, catalanii urmand sa ii plateasca clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro, anunța Radio Catalunya. Potrivit sursei citate, starul naționalei Franței va reprezenta singura mutare importanta…

- Incidente violente in Bilbao inaintea marelui meci din Europa League dintre Athletic Bilbao si Spartak Moscova. Peste 500 de jandarmi s-au luptat cu suporterii rusi, cunoscuti pentru comportamentul lor agresiv.

- Fost jucator al Barcelonei in sezonul 2000-2001, Emmanuel Petit a discutat cu jurnalistii de la The Sun despre perioada in care a imbracat tricoul blau-grana. A fost un sezon de care fostul campion mondial (in 1998 cu nationala Frantei) nu isi aminte cu prea mare placere. "A fost un an foarte slab pentru…

- ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Atletico Madrid primește vizita Athletic Bilbao azi, de la 17:15. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Barcelona este lider detașat in La Liga, cu un…

- FC Barcelona n-a avut parte de un meci ușor cu revelația Eibar, chiar daca in cele din urma s-a impus, scor 2-0. Jocul echipei lui Ernesto Valverde n-a stralucit insa. VEZI AICI VIDEO! Gazdele au inceput mai bine, insa Barcelona a fost cea care a deschis scorul, in minutul 16, prin Luis Suarez. Atacantul…

- Eibar a jucat de la egal la egal cu Barcelona chiar si in inferioritate numerica, formatia pregatita de Jose Mendilibar reusind o prestatie foarte buna impotriva catalanilor. Luis Suarez a deschis rapid scorul (16'), iar golul care a adus linistea a venit de-abia in minutul 88 (Jordi Alba). Orellana…

- Potaissa Turda s-a impus marti seara, scor 28-20, in fața celor de la Dunarea Calarași, in ultima partida care a contat pentru etapa a XVIII-a din cadrul Ligii Naționale. Partida a inceput extrem de echilibrat, primul gol venind abia in minutul al patrulea. Potaissa s-a desprins la trei goluri, dupa…

- Mijlocasul brazilian al lui Gremio, Arthur Melo, este foarte aproape de un transfer la Barcelona. Potrivit publicatiei Mundo Deportivo, Arthur a ajuns la un acord cu Barcelona, brazilianul urmand sa evolueze pe Camp Nou incepand cu luna ianuarie a anului viitor, cand se va incheia sezonul curent in…

- FC Barcelona intalnește azi, pe teren propriu, pe Getafe, formație aflata pe un trend ascendent, avand 4 meciuri fara infrangere. Partida va incepe la 17:15, in direct la TV Digi 4 și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT Catalanii n-au pierdut niciun meci in acest sezon, avand doar 4 remize in 22…

- Barcelona s-a impus joi seara pe terenul Valenciei, 2-0, și s-a calificat in finala Cupei Spaniei, dupa 3-0 la general. Confruntarea de pe "Mestalla" a fost una extrem de disputata, jucatorii Barcelonei fiind protagoniștii a 5 faze incinse. 1. Leo Messi, starul Barcelonei, a fost victima unei infrancțiuni…

- FC Barcelona a inceput sa caute jucatori pentru campania de transferuri din aceasta vara. ALBA și ALABA Publicația Don Balon susține ca Leo Messi le-ar fi propus sefilor gruparii blaugrana o lista cu 3 nume drept soluții pentru postul de fundaș stanga. Argentinianul l-ar aduce, pentru a-i face concurența…

- Fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, ar putea rata partida retur din Cupa Regelui, in deplasare, contra Valenciei, dupa ce a suferit o accidentare la genunchi. Pique a fost autorul golului egalizator in partida cu Espanyol (1-1), de duminica, din La Liga, dar s-a accidentat in…

- Fundașul central al lui Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, a bifat in partida de campionat cu Girona primul meci oficial dupa o absența de 9 luni. Meciul a avut loc duminica, chiar de Ziua Mondiala de lupta impotriva cancerului, iar jucatorul de 23 de ani a fost titular și a evoluat tot meciul. Pe cand…

- Fostul fundaș al Barcelonei, Marc Bartra, revine in La Liga. Fundașul care și-a incheiat conturile cu Borussia Dortmund va evolua la Betis, anunța cotidianul spaniol AS. Jucatorul de 27 ani a aterizat marți dupa-amiaza la Sevilla, unde a fost intampinat de cațiva fani, dar și de vicepreședintele lui…

- Laguardia, stoperul oaspeților, nu a uitat ca "același Ignacio Iglesias i-a scos mingea din poarta lui Messi cu Valencia. Acum, arbitrul s-a revanșat. Dar hențul lui Umtiti a fost clar". VIDEO cu golurile De mult nu a mai trecut Barcelona prin momente atat de delicate. Alaves a facut meciului anului…

- Lionel Messi, golul 4.000 pentru FC Barcelona pe Camp Nou! Atacantul argentinian Lionel Messi a marcat golul cu numarul 4.000 pentru FC Barcelona pe stadionul Camp Nou, in partida pe care echipa sa a castigat-o cu scorul de 2-0 in fata concitadinei Espanyol, joi seara, in mansa secunda a sferturilor…

- Cine televizeaza finala dintre Halep și Wozniacki, de la Australian Open 2018. Finala de la Melbourne de desfașoara sambata, de la ora 10.30, și va fi transmisa in direct de Eurosport 1. Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata. In ultimul act al Internaționalelor…

- Dupa Coutinho și Yerry Mina, FC Barcelona mai pregatește o lovitura. Catalanii il vor pe mijlocașul lui Gremio, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (21 ani), potrivit El Mundo Deportivo. Clubul de pe Camp Nou lucreaza de mai mult timp la acest transfer. Secretarul tehnic al Barcelonei, Robert Fernandez,…

- Barcelona isi continua parcursul perfect din La Liga, cu o victorie spectaculoasa pe terenul lui Betis Sevilla, scor 5-0, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului din Spania. Dupa o prima repriza incheiata fara goluri, catalanii s-au dezlantuit dupa pauza si au marcat de cinci ori. Lionel Messi…

- FC Viitorul Constanta a terminat la egalitate cu echipa elvetiana Grasshopper Zurich, scor 1-1 (1-0), meciul amical disputat joi la Belek, in stagiul de pregatire din Antalya, pentru campioana Romaniei marcand Ianis Hagi, in minutul 5, dintr-o lovitura libera de la 20 de metri, informeaza site-ul…

- Espanyol s-a impus in mod surprinzator in fata Barcelonei, scor 1-0, in prima mansa din sferturile de finala ale Cupei Spaniei. Catalanii erau neinvinsi in ultimele 29 de partide disputate in toate competitiile din acest sezon.

- FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Real Sociedad, in etapa a XIX-a a campionatului Spaniei, in care a revenit de la 0-2, anunta News.ro. Gazdele au deschis scorul prin Willian Jose, in minutul 11, si in minutul 34 au mai inscris un gol, prin Juanmi.

- Real Sociedad primește vizita Barcelonei intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga, de la ora 21:45. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Catalanii sunt lideri, cu 48 de puncte, la șase lungimi peste Atletico Madrid care și-a jucat meciul din aceasta etapa. De…

- Real Madrid a ajuns la a treia partida consecutiva fara victorie, dupa ce a pierdut meciul disputat sambata, pe teren propriu, impotriva lui Villarreal, scor 0-1 (etapa a XIX-a din La Liga). "Submarinul galben" a dat lovitura pe contraatac, in minutul 87, iar echipa lui Zinedine Zidane ramane la 16…

- Starul argentinian Lionel Messi a reusit o "dubla" pentru FC Barcelona in partida castigata pe teren propriu, cu 5-0, in fata formatiei Celta Vigo, joi seara, in mansa secunda a optimilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal. Messi a marcat primele doua goluri ale intalnirii de pe Camp…

- Real Madrid are șanse tot mici sa caștige un nou titlu de campioana. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a remizat in Vigo cu Celta, scor 2-2. "Galacticii" se afla pe locul 4 in clasament, fiind cu 16 puncte in spatele liderului, Barcelona.

- Real Madrid si-a trecut in linia de clasament inca o remiza, campioana en-titre din Primera Division plecand cu un punct de pe terenul celor de la Celta Vigo (2-2). Pasul gresit o "trimite" pe Real la nu mai putin de 16 puncte in urma Barcelonei, liderul detasat al ierarhiei. Meciul a facut parte din…

- Real Madrid a pierdut ultimul meci al anului trecut, 0-3 cu Barcelona, iar azi o intalnește in deplasare pe Celta Vigo, de la ora 21:45, una dintre cele mai incomode formații din La Liga. LIVETEXT CELTA VIGO - REAL MADRID 1-2 D. Wass (33) / G. Bale (36, 39) VEZI AICI VIDEO / VEZI AICI LIVETEXT Partidele…

- FC Barcelona, cu fotbalistul francez Ousmane Dembele revenit dupa o lunga accidentare, a invins-o cu 3-0 acasa pe Levante intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului Spaniei, penultima a turului. Dembele a fost titular si a jucat pana in minutul 67. Golurile liderului autoritar din La…

- Aris Limassol, cu Alex Ionița I și Andrei Radu titulari, a pierdut categoric partida disputata pe terenul celor de la APOEL Nicosia, scor 2-5. Dupa doar 3 minute gazdele au deschis scorul grație unui penalty. Morais a fost cel care a marcat. Ngolok a egalat 21 de minute mai tarziu, insa peste alte 5…

- Deportivo La Coruna a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Celta Vigo, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei, in care golul gazdelor a fost inscris de Florin Andone.Andone, care a intrat pe teren in minutul 46, a marcat in minutul 59, scrie…

