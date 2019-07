Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere au mai facut inca o „victima” la Sebeș. O femeie a fost surprinsa de acestea in timp ce a abandonat o punga cu gunoi menajer langa pubelele subterane. Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor a publicat filmulețul pe o rețea de socializare cu urmatorul mesaj: “Imagini surprinse…

- Mai mulți tineri din Sebeș au fost puși la curațenie de catre polițiștii din oraș. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din municipiu și postate pe rețeaua de socializare facebook, de catre primarul Dorin Nistor. In imaginile surprinse de camerele montate in oraș se poate vedea cum…

- Pompierii din Sebeș intervin, joi seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o firma de dezmembrari auto din oraș, unde a luat foc un container cu deșeuri plastice. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un container metalic cu deșeuri…

- Imaginile urmatoare ne-au fost trimise sambata, 1 iunie, in jurul amiezii. Este vorba despre strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Sebeș. Dupa cum se vede deșeuri și resturi menajere impraștiate pe zeci de metri patrați, pungi pline de gunoaie, cartoane, peturi și alte resturi menajere. Și asta…

- Victima, in varsta de 47 ani, traversa strada printr-un loc nepermis si acum se afla la spital, in stare foarte grava, potrivit stirileprotv.ro. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum 2 persoane incearca sa traverseaze strada.…

- O femeie se afla in stare grava dupa ce a incercat sa treverseze strada prin loc nepermis, marti seara, pe soseaua Mangaliei. Victima a fost lovita violent de un autoturism.Potrivit IPJ Constanta, in data de 14.05.2019 ora 22.05, un barbat de 19 ani a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, pe banda…

- Atenție, stimați cetațeni! O noua inșelaciune prin metoda „accidentul” a fost inregistrata la Sebeș. Poliția readuce in atenție recomandarile pentru prevenirea acestui tip de inșelaciune. Luni, 13 mai 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre o varstnica de 77 de ani,…

- Un accident a avut loc marți dimineața, in jurul orei 6.00, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. O femeie care se afla pe șosea a fost lovita de un camion. Evenimentul rutier a avut loc dupa podul peste raul Mureș. Potrivit martorilor, femeia se plimba pe mijlocul drumului cand a fost lovita de camion.…