VIDEO - Încă o tornadă în România, după ce meteorologii au emis Cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindină O tornada de mici dimensiuni a fost fotografiata și filmata in județul Timiș, iar imaginile au fost postate pe Facebook. Județul Timiș a fost luni seara sub avertizare Cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindina. Imagini cu o tornada de mici dimensiuni, suprinse in județul Timiș, au fost postate luni seara pe Facebook. In filmele și fotografiile de pe rețeaua de socializare se vede o formațiune sub forma de palnie, la nivelul norilor, fara ca aceasta sa atinga pamantul. Mai multe localitați din județul Timiș au fost luni seara sub avertizare Cod roșu de ploi torențiale,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

