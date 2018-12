Stiri pe aceeasi tema

- Amnistia migrationala a cetațenilor moldoveni cu probleme de ședere pe teritoriul Rusiei nu prevede anulare în întregime a sancțiunii aplicate, ci doar atenuarea acesteia. Președintele Congresului diasporei moldovenești, Alexandru Kalinin, nu exclude ca aceste persoane sa nu poata reveni…

- Premierul Viorica Dancila afirma, in mesajul transmis cu ocazia Anului Nou, ca 2018 a fost un an important pentru natiunea romana, fiind sarbatorit Centenarul Marii Uniri, dar si ca priveste cu incredere spre 2019. "Mai avem multe de facut si va asigur ca vom continua sa luam deciziile corecte pentru…

- Spumantul e la loc de cinste pe masa de sarbatoare. Conform traditiei, cand ceasul bate ora 12 in noaptea dintre ani, toata lumea ciocneste paharele. Cele mai scumpe vinuri efervescente de pe rafturile magazinelor din Moldova sunt cele aduse din Franta.

- Statuia lui Isus Mantuitorul, monument emblematic al orasului Rio de Janeiro si al Braziliei, va fi iluminata cu proiectii 3D pentru a marca sarbatoarea Anului Nou, spectacol la care sunt asteptate sa asiste 2,7 milioane de persoane pe plaja Copacabana, potrivit AFP. Gratie unei tehnici denumite ''videomapping''…

- La capitolul bani nativii zodiei Balanta nu stau prea bine. Tocmai din acest motiv este posibil sa apara mici discutii acasa sau la locul de munca! Horoscop 27 decembrie 2018. O zi cu multe surprize în dragoste pentru unii nativi si multa bucurie în familie. Este o perioada perfecta…

- Mirela Vaida și-a facut planul sa petreaca sarbatorile de iarna departe de casa. Vedeta TV va petrece Craciunul la munte, alaturi de soț și de cei doi copii, dupa care va ajunge, pentru cateva zile, in casa socrilor. Mirela Vaida are program de voie in aceasta iarna, intrucat emisiunea pe care o modera…

- Moldovenii stabiliți in strainatate vor putea sa-si primeasca pensia de acasa. Asta chiar daca nu mai au domiciliul in Moldova, iar tara noastra nu a semnat un acord privind asigurarea sociala in acest sens cu statul de resedinta al pensionarului.

- Eurodeputații au denunțat capturarea statului de „interese oligarhice”, suprimarea justiției, sfidarea angajamentelor asumate, invalidarea alegerilor in Chișinau (caștigate de liderul opoziției), neglijarea recomandarilor Comisiei de la Veneția in cazul schimbarii sistemului electoral, lipsa de progres…