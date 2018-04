Stiri pe aceeasi tema

- Spionul rus Serghei Skripal si fiica acestuia ar fi fost otraviti cu gazul neurotoxic care era amestecat intr-un pachet cu hrisca, cel putin asa scrie tabloidul britanic The Sun, care citeaza surse apropiate anchetei concluzionand ca terciul ar fi putut fi otravit.

- Dorin Rotariu era foarte bun prieten cu Ekeng. Dezvaluiri despre legatura celor doi: ”A vorbit cu soția și cu fata lui pana au ajuns la stadion”. Dorin Rotariu ii dedica toate golurile memoriei lui Patrick Ekeng , de la moartea caruia au trecut aproape doi ani. Ilie Rotariu, tatal jucatorului ajuns…

- Fostul spion rus Serghei Skripal si fiica lui au intrat in contact cu substanta neurotoxica Noviciok chiar in propria locuinta. Politia britanica a anuntat ca cea mai mare cantitate de otrava au gasit-o pe usa de la intrare.

- Fiul fostului ministru Ioan Mureșan, Dan Mureșan, gasit mort in 2012 intr-o camera de hotel din Kenya, ar fi lucrat pentru compania care a fondat Cambridge Analytica. Asta scrie presa kenyana, care citeaza o declaratie a celui care a dezvaluit scandalul manipularii datelor a zeci de milioane de utilizatori…

- Cantareața Silvia Chifiriuc a facut declarații despre familia sa la o emiiune de televiziune de la Pro TV. Silvia Chifiriuc devenea soția lui petre Roman in anul 2009. Din mariajul lor a rezultat un baiat, Petrus, de care ambii sunt extrem de mandri. Silvia Chifiriuc, care arata total diferit la inceputurile…

- Un nou scandal imens a erupt in viata politica. O presupusa scrisoare trimisa de Comisia Europeana in 2012 a declansat un adevarat razboi. Oficialii europeni s-ar fi interesat de stadiile unor dosare de mare coruptie. Printre acestea si cel al fostului premier, Adrian Nastase.Citește și: Se…

- Veste proasta pentru soferii care circula prin sectorul 3 al Capitalei. De luna viitoare reincepe operatiunea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Autoturismele vor fi duse si depozitate pe un teren ...

- Accident grav in sectorul Rascani al Capitalei. O masina s-a rasturnat chiar in fata unei statii de troleibuz. La fata locului se afla un echipaj de la ambulanta. Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- Tinerii care au comis sicane in trafic pe raza sectorului 2 al Capitalei si au tras focuri de arma au fost prinsi de un echipaj al Sectiei 11 Polite, in zona Vitan, a anuntat DGPMB. Cei doi tineri, in varsta de 28 ani, urmeaza sa fie dusi la audieri, la sediul sectiei 7. "Dupa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca i-a fost drag ca iubita lui, Irina, la insotit la Congresul PSD de sambata. Liderul social-democratilor a spus ca nu a cerut-o in casatorie si ca inelul de pe degetul ei a fost un cadou de 1 Martie si nicidecum nu este un inel de logodna. „Pur…

- Doua victime inconstiente, intubate, iar alte doua victime constiente, cu politraumatisme, au fost transportate la spitalele Floreasca si Elias din Capitala, in urma accidentului grav produs in nordul Capitalei, in care au fost implicate trei masini. Accidentul s-a produs, duminica seara,…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Saptamana aceasta a fost marcata de un sir de evenimente sociale si politice. PDM a anuntat ca pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat, joi, o fotografie facuta in timp ce le oferea flori jurnalistelor acreditate la Cotroceni. „8 Martie, o zi speciala in care daruim cu placere flori femeilor si le aratam, o data in plus, respectul si pretuirea noastra. La multi ani!”, a scris…

- Razvan Burleanu vine cu o noua serie de dezvaluiri și acuzații indreptate catre principalul contracandidat al sau la alegerile FRF, Ionuț Lupescu. Totul in articolul postat pe blogul sau personal, cu titlul "Lupescu, Prunea & Nașu cumpara ceasuri de lux din banii FRF", și care vizeaza colaborarea lui…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca are in plan un proiect de reabilitare a unuia dintre cele mai mari bulevarde din Capitala, Bulevardul Magheru. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul „Ne dorim ca cel putin…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat nedumerita joi de faptul ca inca nu a fost realizata evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, reiterand ca, in cazul in care valoarea va fi prea mare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar putea decide sa nu il mai achizitioneze.

- Stanescu arata in scrisoarea sa ca Ministerul Dezvoltarii Regionale isi desfasoara activitatea in cinci spatii diferite din mai multe sectoare ale Capitalei. 'Existenta celor cinci sedii distincte in care isi desfasoara activitatea Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice…

- Nana Falemi, un fost coleg de-ai lui Florin Pancovici, a fost șocat sa auda ca fiul fostului fotbalist și-a pus capat zilelor. Sebastian Pancovici a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui.

- Scoli inchise in Bucuresti din cauza vremii. Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. In Capitala, elevii se vor intoarce la scoala luni, saptamana viitoare. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa…

- Informația momentului pentru elevi! Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca luni și marți vor fi suspendare cursurile din unitațile de invațamant din toata țara, insa se pare ca ordinul se va prelungi in anumite zone și pentru ziua de miercuri!

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- Dupa cum știm, atributul obligatoriu al lunii martie este marțișorul, pe care oamenii, potrivit obiceiului, îl poarta la piept ca pe un simbol al primaverii. Tarabele cu marțișoare au aparut deja în centrul Chișinaului.

- A vrut sa se incalzeasca si ar fi dat foc la unele lucruri din locuinta. Un barbat, in varsta de 82 de ani, din sectorul Rascani al Capitalei, a fost la un pas de a-si face scrum locuinta.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a cerut demisia sefului Intreprinderii Municipale "Parcul urban de autobuze", Iacob Capcelea, dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu un autobuz Ikarus de pe linia nr.

- Un apartament din sectorul Rașcani al capitalei a luat foc in aceasta dupa amiaza in timp ce stapanul nu se afla in locuința. La momentul actual, nu se cunoaște cauza de la care a izbucnit incendiul.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române îi avertizeaza pe soferi ca pe mai multe sosele dn jurul Capitalei se circula foarte greu din cauza baltilor uriase.

- Dezvaluiri uluitoare in emisiunea Sinteza Zilei, moderate de Mihai Gadea, despre activitatea DNA Ploiesti, unde Mircea Negulescu, fost procuror al Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, vorbea despre fabricare de dosare, dar si despre cum o va pati un sef de Politie.…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, a deschis o adresa de email, unde cetațenii vor putea treansmite toate plangerile, care au avut de suferit in urma abuzurile grave ale administrației medicale sau sa aduca la cunoștința neregulile depistate.

- Corpul de control al premierului a descoperit o serie de nereguli la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, printre care lipsa investitiilor, falsuri in inscrisuri si remunerari ilegale, potrivit documentelor publicate de site-ul aviation-headlines.ro,…

- Dragos Birligea, soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, in tentativa de a-si ucide sotia, pare sa bifeze o mare parte din Codul Penal.

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Oana Lis a fost lovita de soțul ei. Vedeta a declarat in cadrul emisiunii de la Antena 1, ca nu se mai ințelege cu partenerul ei de viața. Fostul edil al Capitalei se afa intr-o situație delicata. Oana Lis socheaza din nou și ii aduce acuzații grave lui Viorel. Sotia acestuia din urma sustine ca a…

- Adrian Videanu a fost audiat in aceasta dupa amiaza la Parchetul General. Potrivit Romania TV, este vorba despre un dosar mai vechi care a fost redeschis de catre Tribunalul Bucuresti. Dosarul a fost deschis initial dup o plangere in 2009 pentru acuzatii de abuz in serviciu. Adrian Videanu a dat declaratii…

- Peste 365 de milioane de lei (circa 80 de milioane de euro) a colectat ANAF anul trecut din taxele si impozite aferente contractelor de inchiriere, arata datele Agentiei, potrivit economica.net. Numarul total de contracte de inchiriere declarate la Fisc a fost anul trecut de aproape 373.000, cu 30.000…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Oana Lis a facut publice veniturile lunare pe care le incaseaza soțul ei, fostul primar al capitalei Viorel Lis. Viorel Lis, care s-a baricadat in casa ca sa o convinga pe partenera sa de viața sa nu-i vanda hainele , este cunoscut drept fostul primar al Bucureștiului. Viorel Lis, care a afirmat ca…

- Avocatul Daniel Ionascu i-a spus Oanei Lis in emisiunea "Xtra Night Show" ca nu crede ca ea il iubeste pe Viorel Lis. Fostul primar general al Capitalei s-a baricadat in casa dupa ce Oana Lis a vrut sa ii vanda hainele. In cele din urma, Viorel Lis a reusit sa isi recupereze hainele.

- Oana Lis a fost agresata in autobuz. Soția fostului edil al Capitalei a povestit despre clipele de panica prin care a trecut in urma cu ceva timp. Blonda i-a dat o palma barbatului care a atins-o. Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului…

- Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului primar al Capitalei a povestit ca un barbat i-a bagat mana pe sub fusta, a atins-o in locurile intime, moment in care a inceput sa tipe. Intr-un final, agresorul a primit o palma din partea blondinei.…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.ro. ICCJ a admis miercuri…

- Viorel Lis se afla intr-o situatie disperata. Pe langa probleme de sanatate, fostul edil al Bucurestiului se confrunta zilele acestea si cu o problema destul de grava in plan financiar. In conturile lui a inceput sa bata vantul, astfel ca a fost nevoit sa o lase mai usor cu pariurile sportive.…