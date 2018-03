Stiri pe aceeasi tema

- Un client care a comandat la spalatorie ca mașina lui sa fie curațata in interior și exterior a avut parte de o surpriza incredibila. Angajata spalatoriei i-a curațat mașina cu furtunul in interior. „Interior-exterior de ras” este descrierea clipului, care a aparut pe un profil de Facebook specializat…

- Helicobacter pylori, care da cea mai frecventa infectie din lume, este o bacterie spiralata care colonizeaza mucoasa stomacului si a duodenului, rezistand intr-un mediu extrem de acid, scrie realitatea.net.

- Joy Smith a fost diagnosticata cu cancer in luna august, in 2016. Medicii i-au spus ca mai are 6 saptamani de viata. S-a vindecat de cancer cu un singur produs. Joy Smith are 52 de ani si este din Coventry. In august 2016, femeia a fost diagnosticata cu cancer la stomac si la intestine. In […] The post…

- "Avem nevoie de donatori cu grupa 0 RH negativ pentru o fetita cu afectiune neoplazica de la Institutul Oncologic Bucuresti. Ea are nevoie de trombocite, asa ca e e musai sa fi donat cel putin o data in ultimele 6 luni si sa fi trecut 2 luni de la ultima donare. Va asteptam la Centrul de Transfuzie…

- Vitamina D este recunoscuta pentru beneficiile sale de a susține sistemul muscular și osos, dar și de a ne proteja impotriva afecțiunilor respiratorii ori neurologice. Cu toate acestea, un studiu recent a scos la iveala faptul ca vitamina D ne-ar putea ajuta chiar și pentru a scadea riscul de cancer.…

- • Medicii s-au chinuit o ora sa-l readuca la viata Un tanar de 23 de ani, din comuna Draguțești, a murit intr-un grav accident produs luni dimineața, pe Drumul Național 66, in localitatea de domiciliu, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a oprit cu mașina intr-un cap…

- Artista de muzica populara Claudia Zamfir, sarcina cu probleme. Una dintre fetițe a murit la naștere, cealalta a fost declarata nevazatoare. Cantareața a vorbit pentru prima oara despre drama traita in urma cu cațiva ani. In urma cu 11 ani, Claudia Zamfir a ramas insarcinata cu gemeni, dar sarcina nu…

- Un baiețel in varsta de doi ani din Statele Unite a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce a mers cu mama sa la supermarket. Intr-o clipa de neatenție, mama copilului de doi ani nu a observat ca micuțul a gustat din ciorchinele de strugure pe care il pusese in caruciorul de cumparaturi.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 2 mondial, care urma sa revina marti in competitie, a fost nevoit sa se retraga de la turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dupa ce leziunea suferita la piciorul drept in timpul Openului Australiei a recidivat, informeaza AFP si EFE. "Era obiectivul…

- Dan Ciotoi va fi supus, in luna martie, unei noi interventii chirurgicale. Asta dupa ce, in urma cu o luna, el a mai suferit o operatie. Medicii i-au depistat o tumoare sub lobul urechii. "A fost foarte bine, mi-am revenit 90%. Mai am o operatie pe partea dreapta, pe partea cealalta. Am o…

- Cum ne protejam de ger? Mulți dintre noi ne-am pus deja aceasta intrebare avand in vedere faptul ca urmatoarele zile vor fi marcate de temperaturi scazute, iar meteorologii spun ca trebuie sa ne așteptam ca termometrele sa arate, in curand, și -30 de grade Celsius. Majoritatea județelor din Romania…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Drama s-a petrecut in localitatea galateana Vanatori, acolo unde victima in varsta de 67 de ani locuia. Deocamdata, nicio institutie a statului nu s-a sesizat in legatura cu situatia revoltatoare, sanctionata in mod explicit de legea penala. Nu mai putin de cinci galateni au murit in conditii asemanatoare…

- Narele Krichoff are 52 de ani, locuieste la Bisbane, in Australia, si considera ca a doar o minune a salvat-o de la moarte. Narele este antrenor personal pentru persoanele in varsta. Despre ea spune...

- Iulian Radu a fost mereu un barbat puternic. A facut sport de performanta si s-a luptat in ring. Are o familie frumoasa. In urma cu un an, viata lor s-a schimbat radical. Medicii i-au spus lui Iulian ca trebuie sa ii amputeze piciorul din cauza unei tumori canceroase. "Din cauza unei tumori…

- Iubiri secrete și drame la Exatlon! Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența.

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- Petronela a parasit aceasta lume, la doar 9 ani. Era bolnava de cancer și a trebuit ca instanța sa decida in locul parinților ca acest copil are nevoie de tratament. Micuța a fost adusa la Timișoara la finele anului trecut, insa medicii nu au putut decat sa constate starea grava in care se afla.

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Cercetatorii de la Universitatea Sorbona trag un semnal de alarma: alimentele ultra-procesate pot crește riscul de cancer. Pe lista au pus, de exemplu, prajiturile, cipsurile si bauturile indulcite. BBC scrie ca rezultatele acestui studiu trebuie tratate cu multa prudenta.

- Uniți pentru Eric. Un copil de numai 4 ani se lupta cu o boala necruțatoare La doar 4 ani, Eric Fulop a schimbat mingea de fotbal și jucariile cu perfuziile și citostaticele. Zambetul și voioșia i-au disparut de pe chip la inceputul anului, iar, de curand, medicii i-au pus un diagnostic cumplit: limfohistocitoza…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Sibiu care a murit, la 13 zile la naștere. Pruncul mult așteptat, Marcus Alexander, a adus bucurie in familia sa, insa starea copilașului nascut sanatos s-a degradat. La doua zile de la externarea din maternitate, mama s-a intors cu baiețelul la spital.…

- Totul a mers bine și dupa naștere mama și copilul au fost externați din maternitate și au plecat acasa. Dupa numai doua zile cei doi au revenit la spital pentru ca baiețelul nu se simțea bine și avea febra. Timp de o saptamana copilul s-a zbatut intre viata si moarte, insa in cea de a 13-a zi de…

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Putini stiu ca Anca Surdu, campioana de gimnastica aerobica de la Exatlon, are un iubit celebru! Silviu Pasca a ajuns cunoscut la un concurs de talente, unde a fost ales de Smiley. Silviu si Anca impart aceeasi pasiune pentru sport, insa cantaretul a suferit multi ani in copilarie. Medicii i-au interzis…

- Cateva persoane au primit mai mult decat au cerut intr-un parc de distracție, dupa ce au ramas blocate cu capul in jos intr-un aparat, numit „Distrugatorul Judecatei de Apoi”, din Australia.

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, este concluzia unui studiu amplu publicat miercuri in revista medicala The Lancet, informeaza…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a emotionat internautii dupa ce a postat o scrisoare publica, in care se adreseaza ministrului Sanatatii, relateaza Digi 24.Femeia in varsta de 54 de ani povesteste ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san si a suferit o dubla mastectomie.…

- Cherish-Rose Lavelle din Australia avea doar 11 ani cand au inceput durerile groaznice. Atunci cand a ajuns la spital, medicii au crezut ca fata arA putea fi gravida, deoarece burta ei era prea mare. A

- Un elev in varsta de 15 ani de la Liceul Marghiloman a ajuns la Spitalul Judetean cu rani grave la cap. Potrivit primelor informatii furnizate de medici, baiatului i-ar fi fost spart capul cu o usa. In momentul in care l-au vazut apoi plin de sange, colegii au anuntat imediat o Ambulanta care l-a transportat…

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- Militaru Marius a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, in care dezvaluie faptul ca jandarmul acuzat ca ar fi lovit protestatarii are o poveste de viata foarte trista. Lumea a ramas oripilata la vederea imaginilor de sambarta seara, de la protest, cand barbatul a inceput sa loveasca oamenii din…

- Mama unei fetite de 11 ani din Australia credea ca micuta e gravida, deoarece burta ei crestea, dar medicii au avut un soc atunci cand i-au facut o ecografie. Cherish-Rose din Australia a inceput sa piarda in greutate, desi burta ei crestea. Mama ei a dus-o la spital, dar medicii au fost uimiti…

- Sora actorului Dan Bordeianu a trecut prin momente cumplite, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer și i s-au mai dat doar doua luni de trait. Actorul Dan Bordeianu, care a trait o poveste de dragoste cu Adela Popescu , a fost invitat la emisiunea pe care aceasta o prezinta la Pro TV, impreuna cu sora…

- Și-ar da și viața, daca astfel ar putea sa o salveze, de la moarte, pe cea care a nascut-o! E drama pe care e nevoita s-o traiasca o fata care munceste inca de la varsta de 14 ani, doar ca sa o mai tina pe mama ei in viata! O mama care simte ca are zilele numarate. Si asta pentru, ca de trei ani, femeia…

- Suspect de cancer, Dan Ciotoi, solistul si liderul trupei Generic, a fost operat si i s-a extirpat formatiunea tumorala care ii crescuse nefiresc sub ureche. Artistul face primele declaratii dupa ce a fost operat de urgenta la Oradea! Depistat cu o tumoare la glanda parotida, glanda pozitionata sub…

- Era atee și nu era intr-o relație prea buna cu Dumnezeu, dar cu toate acestea rusoaica Claudia Vasilievna s-a intors din lumea cealalta, povesteștea ea, potrivit antena3.ro, dupa o intalnire cu divinitatea

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- DGASPC a decis astazi ca fetita din Raducaneni diagnosticata cu cancer in stadiu avansat, Bianca Nedelcu, sa nu fie scoasa din familie si sa fie tratata in continuare la domiciliu. Cand starea ei se va inrautati, va fi ajutata sa ajunga la spital.

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- Un raport publicat de Departamentul de Sanatate Publica din statul american California arata ca folosirea intensa, pe termen lung, a telefonului mobil, poate dauna grav sanatatii utilizatorilor. Conform acestora, telefoanele mobile emit unde radio atunci cand trimit si primesc semnale catre si de la…

- Fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer careia parintii ii refuzau tratamentul ar trebui sa ajunga miercuri la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Medicii din Timisoara nu au putut sa o opereze asa ca fata va trebui sa faca tratament de chimioterapie. Fetita s-a intors sambata de la Timisoara, unde…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…