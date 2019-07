Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO. Ursul din Paclișa este in continuare in libertate. Localnic: S-a pus și o cușca, dar nu il vor prinde. Nu-i prost sa se bage! Ursul aparut acum mai bine de doua saptamani in cartierul albaiulian Paclișa este in continuare in libertate. Luni seara a fost montata și o cușca pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a discutat joi dimineata, 4 iulie 2019, situatia ursului periculos care a atacat miercuri o gospodarie din lcoalitatea Paclisa, de langa Alba Iulia.

- Ursul aparut de cateva zile in cartierul albaiulian Paclișa ar fi intrat, miercuri, intr-o gospodarie. Jandarmii au fost alertați prin 112 și s-au deplasat la fața locului. Prezența ursului a fost semnalata și ieri, iar jandarmii s-au deplasat de mai multe ori in zona Paclișa pentru a gasi animalul.…

- Ursul care de mai multe zile terorizeaza prin prezența, localnicii din Paclișa, a atacat miercuri, in jurul orei 15.00. Animalul a patruns intr-o gospodarie, unde a atacat o scroafa și mai mulți purcei. Purceii au fost mancați iar scroafa a fost rupta in doua. Mai mulți localnici alarmați de sunetele…

- Ursul continua sa ”halaaduie” prin Paclișa, in ciuda jandarmilor inarmați ca la razboi. A fost semnalat, din nou, astazi, in jurul orei 18:30, in cartierul Paclișa. Ursul pentru care localnicii din Paclișa au solicitat intervenția jandarmilor, la sfarșitul saptamanii trecute a fost surprins și filmat…

- Ursul pentru care localnicii din Paclișa au solicitat intervenția jandarmilor, la sfarșitul saptamanii trecute a fost surprins și filmat pe un drum din zona. ... The post VIDEO: URSUL din Paclișa, FILMAT de localnici – Cațiva tineri l-au urmarit cu mașina, pana a fugit in padure appeared first on Ziarul…

- Miercuri spre joi noaptea, la ora 01.29, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba a fost anuntat despre producerea unui incendiu la o locuința din orașul Zlatna de pe strada Sportului. La fata locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detașamentului de…

- Un incendiu a izbucnit, marți noaptea, intr-o gospodarie din cartierul albaiulian Paclișa, unde a luat foc o anexa. Pentru stingere acționeaza Detașamentul de pompieri din Alba Iulia. ”Incendiu anexa gospodareasca in Paclișa, str. Doinei. Intervine Detașamentul Alba Iulia cu o autospeciala și un echipaj…