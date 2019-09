Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei USR-PLUS pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa desfasurata la Suceava, ca va fi un presedinte al Romaniei "prezent si implicat" si de aceea a ales pentru debutul campaniei de strangere de semnaturi doua regiuni care…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat. El susține ca Romania a avut un președinte extra jucator in persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar in situații de criza, in persoana lui Klaus Iohannis.Vezi și: ALERTA Cartelele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca în perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul în care va fi aleasa în functia de presedinte al României,

- Dan Barna și Dacian Ciolos pornesc in campanie in tandem președinte-premier. Alianța USR-PLUS a stabilit, in urma negocierilor interne, ca Barna sa fie candidatul la prezidențiale, iar pentru funcția de premier a fost validat Cioloș, potrivit Hotnews. Cele doua partide au decis colaborarea intr-o alianța…

- Liderul USR Dan Barna aanuntat sambata ca, in zilele urmatoare, va fi decisa propunerea de tandem presedinte - premier a Aliantei USR - PLUS in perspectiva alegerilor la prezidentiale, anunța news.ro."Am discutat si despre stadiul negocierilor in Alianta USR-PLUS, au avut loc trei runde de…

- Intrebat, la Digi24, pe cine vede prezidentiabil, dintre el si Dan Barna, Dacian Cioloș a raspuns: "Nu am stabilit lucrurile acestea intre noi". Intrebat daca a stabilit ca va face un tandem președinte-premier candidat, acesta a mai afirmat ca "este una dintre optiunile de pe masa. Cealalta…

- Liderul USR Dan Barna a declarat luni, la Marius Tuca Show, ca USR si PLUS vor lua in considerare cea mai buna optiune pentru un potential candidat la prezidentiale si ca se gandesc la un tandem presedinte-premier, decizia fiind una de echipa.