- Adelina Pestritu a anuntat ca a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Virgil Steblea, si a acceptat. Adelina Pestritu se teme: "Exista riscul ca dupa o extrauterina sa urmeze o a doua!" "Da, m-a cerut de sotie. Mi-a cazut capul cand m-a cerut de sotie. M-a cerut de sotie inainte sa aflu…

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Relatia dintre Mihaela Radulescu si iubitul ei Felix Baumgartner a trecut la un alt nivel, pentru ca vedeta se gandeste chiar sa-i faca un copil! Au trecut patru ani de cand s-au placut si au descoperit ca s-au indragostit unul de altul, si lucrurile merg, fara indoiala, in directia cea bunaa, a explicat…

- Oana Zavoranu le criticica dur pe vedetele care se machiaza in exces si posteaza des fotografii cu produse pe care le primesc gratuit. Oana Zavoranu, REACTIE ULUITOARE dupa ce Floricica Dansatoarea s-a oferit sa fie MAMA-SUROGAT "Put a vrajeala dintr-aia ieftina. Sunt astea care va invadeaza…

- Recent ales in funcția de președinte interimar al filialei județene PSD, președintele Consiliului Județean Timiș nu se teme de puterea pe care o deține. Atat din punct de vedere administrativ, dar și din cel politic, mizele sunt mari, intrucat la mijloc sunt proiecte in valoare de sute de mii de lei…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- O cunoscuta prezentatoare de la noi a facut un anunț care a uimit pe toata lumea. Recent, moderatoarea TV a spus, prin intermediul unei postari de pe una din rețelele de socializare ca urmeaza sa se casatoreasca.

- O insoțitoare de zbor pe nume Betty a descoperit motivul incredibil pentru care nu ar recomada oamenilor care calatoresc cu avionul sa bea cafea in timpul zborului. De ce? Ei bine, conform acesteia, apa folosita in cafea este aceeași cu cea a toaletelor avionului. „Nu beți cafea in avioane! Este aceeași…

- Este o veste minunata pentru toti cei care i-au sustinut pe Constantin si Mihaela pe parcursul show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu". Cei doi au decis sa isi mai dea o sansa, dupa ce au pus punct relatiei in urma cu cateva luni.

- Din 2013 Antonia bate drumurile tribunalelor. In tot acest timp ea s-a chinuit sa divorteze de afaceristul italian Vincenzo Castellano si, mai ales, sa-si vada fetita, care de mai bine de patru ani locuieste in Italia, cu tatal si cu bunicii paterni. Dorul de Maya si stresul divortului n-au impiedicat-o…

- Ramona Gabor se distreaza de minune in Dubai. Sora mai mica a Monicai Gabor s-a intors din America inapoi in Dubai, probabil acesteia i-a fost dor de locurile insorite din capitala mondiala a luxului. Odata cu reintoarcerea in locurile care au facut o celebra, diva a revenit si la vechiurile sale obiceiuri……

- Cunoscuta pentru piesele sale și considerata una dintre cele mai iubite artiste din industria noastra muzicala, Irina Rimes și-a ferit viața privata de ochii curioșilor. Cu toate acestea, recent, a ieșit la suprafața un episod neplacut din viața vedetei.

- Daca la inceput s-a crezut ca totul este doar o gluma, lucrurile sunt acum cat se poate de serioase. Initial, cei doi au sustinut ca nu s-au placut deloc, dar ca ulterior le-a placut ideea de fi iubiti. Diana si Aurel de la” Insula iubirii” au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au…

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- Anul 2018 vine cu schimbari pe toate planurile pentru vedetele din Romania! Adriana Bahmunteanu a anuntat ca demisioneaza de la Antena Stars, dupa mai bine de sase ani. Se pare ca vedeta isi doreste sa se implice in alte proiecte si sa aiba parte de noi provocari.

- Delia, poate cea mai nonconformista cantareata de al noi, are planuri mari, spun apropiatii. Se pare ca artista si-ar dori sa ia o pauza si sa renunte temporar la scena. Mai mult, prietenii blondinei spun ca vedeta are in plan sa adopte un copil. Desi a spus de multe ori ca nu-si doreste sa devina mama…

- Laurette si a sarbatorit recent ziua de nastere. La petrecerea sa au fost prezenti prietenii vedetei care au ales sa i organiyeye o petrecere surpriza de proportii intr-un club de fite din Bucuresti. Aceasta a primit nenum[rate cadoruri ;i surpriya, cel mai mare buchet de flori a fost chiar de la Cipria…

- Cand toata lumea credea ca s-a cumintit, Marian Ionescu a facut-o lata! A uitat de sotia lui si s-a sarutat pasional cu Alina Crisan. Se lasa cu divort?! Chiar daca este casatorit cu Octavia Geamanu, stirista de la Antena 1, liderul formatiei Directia 5 a comis-o si nu cu oricine… chiar cu Alina Crisan,…

- Monica Gabor este de sase ani in America, unde traieste o viata de vis alaturi de un milionar chinez. Manechinul si Mr. Pink si-au petrecut sarbatorile alaturi de...copii. Irina Columbeanu a fost de Craciun in S.U.A, unde pare ca s-a simtit foarte bine. S-a plimbat, a facut shopping si a filmat videoclipuri…

- Chiar in aceste zile de mare sarbatoare in lumea creștina, artistul s-a gandit sa-i faca un bine celei care i-a daruit doua fetițe, scrie spynews.ro. Recent, Roxana Dobre a fost zarita in parcarea unui centru comercial, amplasat in apropierea Capitalei, la volanul autoturismului lui Florin Salam.…

- Brigitte Sfat a facut o dezvaluire incendiara! Bruneta a marturisit in fata camerelor de luat vederi ca ea si Ilie Nastase au fost la notar, pentru a divorta. "Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care in ‘72 a castigat… Nu, intre noi este o relatie om – om. Tot respectul pentru cariera…

- O cunoscuta blonda din showbiz-ul romanesc a decis sa faca nunta peste cateva luni. S-a casatorit civil in urma cu cativa ani, iar acum pregateste o petrecere in cinstea casniciei lor, dat fiind faptul ca atunci nu au stiut multi oameni ca au spus „Da" in fata ofiterului de Stare Civile.

- Un minor de 12 ani din Cahul este cercetat penal dupa ce a lansat o alerta falsa cu bomba.Recent, o locuitoare a Capitalei a telefonat la serviciul specializat 902, comunicand faptul ca, un necunoscut ar fi sunat-o si i-ar fi spus ca blocul in care locuieste ar fi minat.

- Philipp Plein pare mai indragostit ca niciodata de iubita lui, Morgan Osman, de care s-a despartit si impacat de nenumarate ori. Recent, celebrul designer si-a facut aparitia la o petrecere cu bruneta, care a taiat respiratia tuturor cu tinuta sa.

- Dupa ce a reamintit mereu ca și-a gasit liniștea și dragostea vieții alaturi de Roxana Dobre, lumea mondena romaneasca este șocata! Cantarețul Florin Salam și Roxana Dobre se afla in impas?

- Recent, presedintele Trump a recunoscut oficial Ierusalimul ca fiind capitala statului Israel, o miscare care a generat proteste ale musulmanilor din zonele palestiniene si din intreaga lume. De asemenea, va dori sa mute ambasada Statelor Unite din Tel Aviv in Ierusalim. Orasul, care reprezinta centrul…

- Philipp Plein a sters-o definitiv din viata lui pe Andreea Sasu si pare mai indragostit ca niciodata de actuala lui iubita, Morgan Osman. Creatorul de moda s-a pozat in pat gol in pat cu iubita, intr-o ipostaza in care nu a facut-o cu niciuna dintre romance.

- Misty si iubitul sau Keo sunt pe cale sa devina parinti, informeaza Wowbiz.ro. Cântareata ar fi însarcinata în 7 luni si jumatate si ar fi tinut sarcina secreta pâna acum.

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), a spus ca da in judecata Guvernul Tudose pe care il acuza de "furt calificat".Citește și: Se anunta o noua remaniere de Guvern: Relatia dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose 'sta sa explodeze' (surse) "Domnul…

- Mariana Moculescu a fost retinuta de politisti pentru 48 de ore si se teme ca infractiunea pe care a facut-o o va trimite direct dupa gratii. Vedeta e disperata si a lansat un mesaj public in care face apel la iertare.

- In inregistrarea video, Teigen o intreaba pe fiica lor in varsta de 1 an „Ce se afla aici?”, aratand spre abdomen, iar copilul raspunde „Bebe!”. „E al lui John”, a scris vedeta alaturi de clip, facand referire la cantaretul John Legend, in varsta de 38 de ani. Cei doi au anuntat, in…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- Relatia manelistului cu Cristina este una cat se poate de controversata, cei doi se impaca si se cearta la orice pas. Recent fosta sotie a lui Nicolae Guta a declarat in emisiunea „Star Matinal” cat de schimbat este acesta si cat de rau a ajuns de cand este cu iubita sa, Cristina.

- Vestea ca Lora ar fi insarcinata i-a bucurat pe multi fani de-ai vedetei, iar cel care "a scapat porumbelul" e chiar logodnicul ei, Ionut Ghenu. Marturisirea lui vine dupa ce luni intregi s-a zvonit ca artista este gravida.

- Oana Roman, declarații uimitoare despre Madalina Ghenea dupa ce a fost inșelata de Matei Stratan.Vedeta și-a spus parerea despre desparțirea celor doi, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA! Desparțirea dintre Madalina Ghenea și matei Stratan i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales…

- Luana Rednic este și ea mare amatoare de tenis, cei doi cunoscandu-se probabil pe terenul de joc, scrie Cancan. Fiica lui Mircea Rednic s-a mai iubit cu fotbalistul Gicu Grozav, atunci cand acesta juca la Standard Liege. "Gicu a fost prieten cu Luana, s-au intalnit prin intermediul unui fizioterapeut…

- Philipp Plein se mandrește cu investiția pe care a facut-o! De data aceasta nu este vorba de vreo afacere care sa aduca un mega profit, ci despre iubita sa, Morgan. Se pare ca Andreea Sasu este din nou de domeniul trecutului, conform Antena Stars.