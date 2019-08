Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul DJ-ului olandez a inceput la 12 noaptea cu Imnul Romaniei reinterpetat de Armin van Buuren cu concursul unei parti a Orchestrei Operei Romane si s-a terminat la 7 si un sfer dimineata. Ploaia a inceput in jurul orei 4.30 si a continuat pana la plecarea DJ-ului.

- DJ-ul olandez Armin van Buuren a susținut, în cea de-a doua zi a festivalului UNTOLD, de la Cluj-Napoca, un show unic care a durat peste 7 ore, în care a mixat muzica trance și a inclus jocuri de lumini și lasere. Show-ul a început cu imnul „Deșteapta-te române”,…

- Ziarul Unirea FOTO: Blocaj total pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș. Vremea capricioasa, festivalierii de la UNTOLD și starea carosabilului au gatuit,din nou, circulația Blocaj total pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș. Vremea capricioasa, festivalierii de la UNTOLD și starea carosabilului au gatuit,din…

- In lumea muzicii dance și dincolo de ea sunt extrem de puține conexiunile atat de puternice ca și cea dintre regele muzicii trance, Armin van Buuren, și publicul festivalului UNTOLD. Fiecare set live de la UNTOLD al DJ-ului de renume mondial s-a dovedit a fi un spectacol incredibil, care a implicat…

- Campania „Bac de 10” continua și in acest an! Prin aceasta campanie, aflata deja la a cincea ediție, organizatorii UNTOLD și NEVERSEA iși propun sa susțina performanța in educație și sa-i premieze pe cei care iau nota 10 la examenul de bacalaureat. Campania se adreseaza elevilor de clasa…

- Cantaretul britanic Robbie Williams va concerta la cea de-a cincea editie a festivalului Untold, care va avea loc in perioada 1 – 4 august, la Cluj-Napoca. Acesta va fi al doilea concert pe care artistul il va sustine in Romania, dupa cel din 2015 de la Bucuresti. Robbie Williams se…

- Pe Campia Libertații din Blaj, intre zecile de mii de credincioși veniți sa-l intampine pe Papa Francisc, se afla și un grup de preoți și pelerini veniți tocmai din America, din comunitatea greco-catolica din Cleveland. In acest grup se afla și parintele Petru Stanea, nascut in Mihalț, preot al acestei…

- Armin Van Buuren va performa pentru fanii festivalului UNTOLD, ajuns la cea de a cincea editie, un show de exceptie in acest an.Artistul a creat un show unic, exclusiv la nivel mondial, pregatit special pentru festivalul UNTOLD, ldquo;ARMIN UNTOLD". Show ul incredibil va avea, de la alti artisti invitati…