Stiri pe aceeasi tema

- Actorul din Suleyman vine in Romania la inaugurarea unui magazin de haine Bucurie mare pentru fanii romani ai serialelor turcesti! Actorul turc Burak Ozvicit, devenit celebru si in Romania dupa ce a jucat in seriale de succes precum „Suleyman Magnificul” sau „Dragoste Infinita”, ajunge pentru prima…

- Mai mult de o suta de persoane au mers, vineri seara, in fața casei familiei Șaramat, din Baia de Arama, in semn de solidaritate cu aceasta, dupa ce mascații și un procuror le-au luat-o pe Sorina, o fetița pe care au crescut-o de șapte ani, și au dat-o unui cuplu de romani stabiliți in SUA care au…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, duminica, la Palatul Cotroceni si cer demisia presedintelui Klaus Iohannis, dar si eliberarea din inchisoare a fostului lider al PSD Liviu Dragnea, pe care-l considera detinut politic. ”Iesi afara, javra ordinara” si ”Iohannis, nu uita, Rahova e casa ta” scandeaza…

- Scena desprinsa parca dintr-un film de comedie a avut pe bulevardul Anastasie Panu din Iași, in cea de-a doua zi a Papei Francisc in Romania. Imaginile cu un agent de securitate alergand dupa papamobil au ajuns pe internet. In videoclipul postat pe pagina de Facebook Atelier de Film, se poate vedea…

- Zeci de mii de romani au muncit inainte de 1989 in tari din lumea araba, in baza unor acorduri intre guverne. Oamenii erau angajati si platiti de statele respective, insa pe multi regimul de la Bucuresti i-a pacalit si i-a furat. In loc sa primeasca banii promisi, au muncit pe gratis, in conditii grele,…

- Liberalii au o mare responsabilitate, aceea de a castiga alegerile inaintea PSD, a afirmat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban. "Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost in stare sa faca nimic in viata…

- Liberalii au o mare responsabilitate, aceea de a castiga alegerile inaintea PSD, a afirmat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro."Parca tot ce a fost rau in Romania s-a strans in jurul lui Dragnea. Toate cozile de topor de prin toate localitatile (...) care nu au fost…

- „Povestea din perioada aceasta este ca m-au inrait și m-am decis și mai mult sa intru in campanie și sa candidez pentru Parlamentul European. Au existat apropiați care au fost extrem de speriați de ideea și de faptul ca ma gandeam sa raspund cu da la propunerea de a candida. Ingroziți de-a…