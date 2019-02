Stiri pe aceeasi tema

- Ruby toarna miere și venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots și lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale și versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…

- Ștefan Banica (51 ani) a lansat videoclipul piesei „Pana la cer”, videoclip in care apare alaturi de fiul sau, Radu-Ștefan (17 ani). Fiul artistului il joaca pe tatal sau in perioada adolescenței. Fiul lui Ștefan Banica, pentru prima oara intr-un videoclip de-al tatalui sau In timp ce se pregatește…

- La doar doua zile dupa ce a fost lansat, clipul piesei „Curge prin vene iubirea ta” a lui Carmen de la Salciua a devenit cel mai cautat videoclip muzical pe Youtube, depașind melodiile unor artisti de top din Romania, precum JO, Elena Gheorghe, Carla’s Dreams, Liviu Teodorescu, INNA, Antonia, Randi,…

- Dupa mai multe single-uri devenite hituri in strainatate, Rawane lanseaza o noua piesa insotita de videoclip, „Iar ea”, alaturi de Cat Music. Piesa este compusa de catre artista si produsa de Big Up Music, iar videoclipul este regizat de Ciprian Iacob. „Compun de mult timp, dar nu am avut niciodata…

- Dupa colaborarile de succes alaturi de diferiți artiști și mai multe single-uri care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube, Robert Toma lanseaza piesa și videoclipul „Fara sfarșit”. O coproducție DeMoga Music și Cat Music, „Fara sfarșit” este compusa de artist alaturi de Marius Moga,…