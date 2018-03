Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri, la sediul Federației Romane de Fotbal. Din primele informații, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008-2010, pe cand forul era condus de Mircea Sandu, iar unul dintre actualii candidați la președinția FRF, Ionuț Lupescu, ocupa…

- Acesta abia se tinea pe picioare, avand o alcoolemie de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 10 martie, politistii de la Sectia 9 Rurala Harlau au oprit pentru control un autoturism pe DJ 281 Cotnari de catre un barbat de 30 de ani. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca barbatul…

- Un copil a omorat un batran de 70 de ani, in județul Sibiu. Minorul de doar 14 ani este acuzat ca ar fi lovit un pensionar din localitatea Fantanele pana cand și-a dat ultima suflare. Baiatul, banuit de comiterea crimei, a fost depistat de polițiști și internat in vederea realizarii unei expertize psihiatrice.…

- Un baiat de 15 ani din Neamt a incetat din viata la un spital din Iasi unde a ajuns cu ambulanta in stare foarte grava. Marius Gheorghiu, elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi, de la Manastirea Neamt a murit marti dimineata la Spitalul Sfanta Maria din Iasi unde fusese transferat…

- Un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor si apartinatorilor, separat de procesul medical, a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Cladirea are o suprafata de aproximativ 1200 mp si are in componenta salile pentru apartinatori si vizitatori.

- Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini „englezesti“.

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- Aproape ca nici nu mai stie cum arata chipul ei si ii este groaza sa se priveasca in oglinda. La 24 de ani, o tanara mama este mai mereu. desfigurata din cauza unui barbat care parca a facut o obsesie din a o lovi.

- Rascoala țaranilor romani din Transilvania, inceputa in toamna anului 1784, a aratat limitele reformismului luminat susținut de Habsburgi, in dauna aristocrației locale. Consolidarea autoritații Curții de la Viena in Transilvania nu a putut inlatura anacronismul legislației de origine medievala, aparata…

- Un elev din Galati a ajuns la spital cu arsuri grave dupa un experiment nereusit. Baiatul a turnat spirt peste o bucata de branza si apoi i-a dat foc. Elev in clasa a IX-a la Colegiul 'Emil...

- Dezvaluirile pe care le-a facut newsbv.ro in privința abuzurilor de la Poliția Locala Brașov se pare ca au convins brașovenii sa aduca in atenția opiniei publice și alte fapte care sunt cel puțin discutabile. Iata ce a postat un brașovean. Femeia de serviciu de la Poliția Locala lustruiește mașina șefului,…

- Marius Gheorghiu, elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Manastirea Neamt, a murit marti dimineata la Spitalul Sfanta Maria din Iasi unde fusese transferat de la Spitalul Judetean Neamt. Baiatul, care prezenta de cateva zile simptomele unei raceli puternice, nu s-a simtit…

- Regimul semnalisticii rutiere va fi modificat pe Bulevardul Nicolae Balcescu, in dreptul sediului Consiliului Județean Buzau. Anunțul a fost facut de catre președintele instituției, Petre Emanoil Neagu, in cadrul unei conferințe de presa susținute astazi dupa ședința de consiliu. Precizarea a fost facuta…

- Inspectorii de munca gorjeni au ramas socati de cele gasite la o stana din zona orasului Targu Carbunesti. Reprezentantii ITM Gorj au identificat mai multe cadavre de animale aruncate la intamplare in zona stanei....

- Un utilizator a raportat o imagine de pe Instagram catre echipa ce modereaza continutul. Reteaua de socializare a inlaturat imaginea, iar acest lucru a provocat revolta in randul utilizatorilor. Charlie Beswick a postat o imagine cu baiatul ei in varsta de 12 ani, pe pagina sa de Instagram, ouralteredlife,…

- Potrivit lui Mihai Dacin, administratorul Top Press, organizatorul evenimentului, sunt adunate la un loc ofertele a 18 angajatori si formatori de formare profesionala. „Sunt oferite 525 de locuri de munca si 64 de cursuri de formare profesionala”, ne-a declarat Mihai Dacin. Oferte variate…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Kylie Jenner a fost declarata oficial cea mai bogata dintre surorile Kardashian-Jenner. Independenta inca de la 16 ani si cu afaceri care sunt intr-o continua crestere, tanara de 20 de ani era cea mai controversata adolescenta, iar acum este cea mai controversata tanara mamica.

- Nume: Zadic Prenume: Ion Varsta: 5 luni Suma necesara: 18000 Euro (are nevoie de doua interventii chirurgicale,cazare, transport si investigatii post operatorii) Diagnostic: Anomalie congenitala renourinara Operatiile le va efectua la o clinica privata din Turcia…

- Moarte cumplita pentru o femeie de 41 de ani, care a fost batuta și violata de un tanar de 19 ani. Svetlana Sapogova, mama a doi copii, s-a urcat in mașina lui Danil Cheshko, cei doi luand parte la inmormantarea unui prieten comun, in Saratov, Rusia. Pe drum, tanarul a atacat-o pe femeie,…

- Holly și John, doi tineri din New York s-au cunoscut in timpul facultații, iar apoi un format un cuplu. Dupa cațiva ani de relație , din nefericire insa, ceva ingrozitor urma sa se intample: Holly a fost diagnosticata cu o boala a tiroidei, din cauza careia incepuse sa se ingrașe extrem de mult. In…

- Societatile PG Delta Electron SRL si Rin Food amp; Bar SRL au primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, de la care solicitasera aviz de mediu pentru construirea unui bloc de sapte etaje. Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a anuntat investitorii asupra luarii…

- La doar cateva luni dupa ce si-a inceput activitatea in Politie, o tanara de 28 de ani a fost provocat un accident de circulatie, dupa ce, beata fiind, a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod.

- Dani Coman, președintele Astrei, l-a ironizat pe Gigi Becali, cel care a spus ca a refuzat o oferta de 10 milioane de euro pentru portarul Andrei Vlad, 19 ani. "Am citit ca a avut oferta pentru Vlad de 10 milioane de euro. Va spun eu ca-l ducea in brațe daca avea oferta asta. Și il imbraca bine ca sa…

- Scandal intr-un autobuz care transporta navetisti de la Cicarlau spre Baia Mare. Oamenii acuza firma de transport si patronii acesteia ca nu-si fac datoria, ca intarzie sistematic si ca le ofera conditii improprii. Intr-o postare facuta pe o retea de socializare, unul dintre navetisti, elev de liceu,…

- Copil la volanul unei mașini, prins de polițiști in Slobozia Bradului, Vrancea. Fara știrea parinților, baiatul de 12 ani a pornit la drum cu autoutilitara familiei pe care a furat-o. Puștiul a fost oprit in trafic, la timp, inainte de a provoca o nenorocire. Baiatul a condus autoutilitara familiei…

- F.T. Un elev de la Colegiul Spiru Haret din Ploiești a fost lovit, in cursul zilei de marți, de alți doi liceeni, pe strada Bobalna, aproape de sediul instituției, și a ajuns la spital cu rani serioase. In jurul orei 15.00, o patrula de jandarmi aflata in zona colegiului a fost sesizata de o persoana…

- ACUZATII GRAVE DEZVALUIRI…Revolta la Ambulanta Vaslui, unde angajatii acuza fosta conducere ca a distrus parcul auto. NEMULTUMIRI… E zarva mare, zilele acestea,la Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce fosta managera, Aurora Popa, si-a recastigat postul de sefa a unitatii. Voci din cadrul…

- O fabrica de haine, care inscriptiona cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele inscriptionate erau comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare. Patru persoane au fost audiate, fiind puse sub invinuire pentru…

- Magda Vasiliu a reusit sa depaseasca situatia dificila pe care a intampinat-o atunci cand a aflat ca fiul ei sufera de o boala crunta, cancer. Micutul a fost nevoit sa urmeze un tratament in Italia, dar in prezent, Vladut este bine. Tatal acestuia a publicat recent o fotografie cu el, in care Vladut…

- Fiul Niculinei Stoican si-a facut de cap intr-un club din Austria, acolo unde a urmat cursurile Universitatii Webster din Viena. In timp ce interpreta de muzica populara ii plangea de dor, fiul ei isi facea de cap in cel mai trivial mod cu putinta. Imaginile cu Vlad in ipostaze jenante au devenit virale…

- Oare sa ne asteptam la o noua nunta in showbizul romanesc? Mario Joy a venit in platoul "Xtra Night Show", alaturi de logodnica sa si a povestit despre cel mai important moment din viata lor.

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Stilul de viața agitat poate crea adesea mari probleme, astfel ca retenția de apa, in timp contribuie la apariția unor afecțiuni mult mai grave precum sindrom premenstrual, ciroza, hepatita, afecțiuni cardiace sau chiar dureri la nivelul extremitaților. Orice efect are și o cauza, astfel ca…

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB).

- Pol Antonio este un tanar de 22 de ani care a trecut, recent, printr-un episod desprins din filmele de groaza. Baiatul a fost desfigurat in bataie de doi bodyguarzi cand se afla, alaturi de iubita sa, Timea, in rau-famatul „Janis Club”, un local situat in centrul Clujului.

- Tatal celor doi copii agresati de Eugen Stan a rupt tacerea. Barbatul a dezvaluit ca fiul sau este marcat de tot ce s-a intamplat si ca este foarte speriat. Totodata, parintele a precizat ca le-a interzis micutilor sa se uite la televizor de cand a izbucnit intregul scandal. A

- Activitatea ANAF va fi blocata total daca nu se va amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale din luna ianuarie, considera fostul sef al Fiscului, Gelu Diaconu, care critica PSD ca inghesuie milioane de romani cu forta la ghiseele ANAF.

- Daniel Uta sau Danezu, cum i se spune in interiorul clanului interlop Ghenosu, este din nou in prim-plan dupa ce a devenit subiect national pentru stiri odata cu atacul salbatic asupra unui politist si ulterior cu uciderea unui detinut.

- Mirela Zavoianu, mama lui Ionuț, are nevoie de ajutorul bistrițenilor. Baiatul are nevoie urgent de trombocite, așa ca donatorii de sange sunt așteptați astazi și in urmatoarele doua zile sa il ajute.

- Copiii lui Michael Jackson au dus mereu o viata discreta, chiar si dupa moartea artistului. Dintre toti, mezinul familei este cel despre care se stiu cat mai putine lucruri. Spre deosebire de fratii sai mai mari, Prince (20 de ani) si Paris (19 ani), Blanket nu are nici retele de socializare.

- Mereu pus pe sotii si cu o pofta de viata de invidiat, Titus Francu, la cei aproape 70 de ani ai sai, isi sfideaza varsta cu zambetul pe buze: urca pe munte, calareste, picteaza, sculpteaza, restaureaza mobilier si icoane, canta la vioara, scrie poezii, a cochetat cu cinematografia si fotografia, se…

- Aceasta piesa de teatru a fost jucata și de fosta generație in alternativa step by step de la Tinca, in urma cu 5 ani, paatrand tradiția sarbatorilor de iarna. Inspirata din Biblie și din filmul ”Isus din Nazareth”, piesa de teatru prezinta fuga Familiei Sfinte din calea lui Irod,…