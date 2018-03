VIDEO Imaginile de la alegerile din Rusia care par sa arate cum au fost reglate voturile

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Alegerile din Rusia s-au derulat in general corect, pe fondul lipsei unei veritabile concurențe, spun observatorii OSCE. Rerezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au semnalat și presiuni asupra alegatorilor.

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa...

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. …

- Alegerile prezidențiale din Rusia au avut loc in condițiile unei lipse de competiție reala, cauzata de restricțiile privind libertatea de exprimare, de asociere și de intrunire, se arata intr-o declarație comuna emisa luni de Adunarea Parlamentara și Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Fostul premier Adrian Nastase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia, facand trimitere și la marele absent de la aceste alegeri, Aleksei Navalnii, principalul opozant al actualului sef al statului.„(...)E adevarat ca a lipsit candidatul care era așteptat…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mai mult de o mie de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza…

- Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia, informeaza ambasada Rusiei in Franta, relateaza AFP. "Putem sa va confirmam ca a votat deja", a anuntat reprezentanta diplomatica de la Paris, precizand ca a publicat pe Twitter…

- Organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Republica Moldova, inclusiv in regiunea transnistreana, are loc prin incalcarea dreptului international si a drepturilor omului. Asociatia Promo-LEX isi exprima ingrijorarea privind lipsa coordonarii cu autoritatile de la Chisinau vizavi de deschiderea sectiilor…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni unui numar de 19 rusi in legatura cu amestecul Moscovei in alegerile americane din 2016, inclusiv celor 13 rusi inculpati in ancheta procurorului special Robert Mueller. Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency…

- Marea Britanie a fost asigurata de susținerea aliaților sai, inclusiv a Statelor Unite, in conflictul diplomatic cu Rusia. In cadrul intrunirii Consiliului de Securitate al ONU, națiunilor aliate ale Londrei au anunțat ca sunt de partea britanicilor in acțiunile lor de a condamna Rusia pentru tentativa…

- Cancelarul german, Angela Merkel, și-a exprimat luni speranța privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in condițiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului și a Parisului, sunt in impas de luni de zile,…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la aproape 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei, scrie The Guardian, conform news.ro.El…

- Romania de ieri a ucis voturile romanilor la alegerile de dupa 1989, Romania de azi protesteaza in strada Se știe faptul ca in domeniul științelor politice s-a constituit așa numita psefologie care se ocupa de sociologia electorala, de detectarea și analiza factorilor care influențeaza masiv comportamentul…

- Liga Nordului, partidul de extrema dreapta din Italia, a promis ca va introduce deportarea in masa a solicitantilor de azil, ca parte a unei reforme radicale a politicilor de migratie, daca va castiga alegerile de luna viitoare, scrie The Guardian .

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a inculpat, vineri, 13 cetateni rusi si trei organizatii din Rusia acuzate ca au interferat in alegerile prezidentiale americane din 2016 si in procesul politic american, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. “Rechizitoriul ii acuza pe toti inculpatii…

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP."Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi",…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Serviciile secrete din SUA: Rusia vrea sa se implice in alegerile parțiale americane din 2018. Rusia va incerca sa se implice in algerile parțiale americane de anul acesta și va continua campania de raspandire a știrilor false dusa impotriva sua și a aliaților sai, arata datele unui raport al serviciilor…

- Rusia va incerca sa se implice și mai mult in treburile interne ale Moldovei inaintea alegerilor parlamentare, care vor avea loc la toamna.De aceasta parere este președintele Parlamentului, Andrian Candu, care a vorbit pe aceasta tema cu jurnaliștii de la Associated Press.

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Rusia incearca sa intervina si sa influențeze alegerile electorale care se vor desfasura in diferite tari pe parcursul acestui an. Avertizarea a fost facut de catre secretarul de stat american, Rex Tillerson, in cadrul unui interviu oferit postului de televiziune Fox News.

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Rusia va trebui sa suporte 'consecintele' daca intervine in alegerile legislative care vor avea loc in noiembrie in SUA, a avertizat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, aflat intr-un turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP. Intr-un interviu acordat postului…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- Presedintele azer Ilham Aliev, in functie dupa ce i-a succedat tatalui sau in 2003, a fost nominalizat candidat al partidului la putere in alegerile prezidentiale din octombrie, a anuntat joi secretarul executiv al formatiunii, informeaza Reuters. Pana acum nu exista alti candidati.…

- Cele mai multe secții de votare in strainatate pentru cetațenii ruși in cadrul alegerilor Președintelui Rusiei, stabilite pentru martie, vor fi deschise in Moldova, rezulta din hotarirea CEC a Rusiei. Vinerea trecuta a fost finalizata formarea secțiilor din strainatate pentru viitoarele alegeri, in…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- China National Petroleum Company (CNPC), al doilea grup petrolier din lume ca marime, iși deschide o filiala in Romania. Informațiile apar in Monitorul Oficial de marți, cand au fost prezentate detalii despre aceasta. CNPC Sucursala București are ca obiect principal de activitate serviciile de arhitectura,…

- Fost consilier apropiat presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon a refuzat sa raspunda marti la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc in campania electorala din 2016, intr-un moment in care a fost citat sa se prezinte in fata procurorului special care…

- Duma de Stat din Rusia propune ca nu doar instituțiile media, dar și persoanele fizice care sunt platite de alte tari pentru a raspandi informatii sa fie considerate "agenți straini".Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in prima lectura.

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Rusia a propus Statelor Unite semnarea unui acord bilateral care sa cuprinda garantii ca niciuna dintre cele doua parti nu se va amesteca in alegerile din cealalta...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Grupurile de rebeli refuza sa-si faca aparitia la conferinta de la Soci, sustinand ca Moscova nu a ajutat cu macar „un pas” la usurarea suferintei civililor sirieni, scrie The Guardian.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Rusoaicele care au fost victime ale batailor in familie sunt obligate sa plateasca amenzi in locul agresorilor, și asta daca supraviețuiesc, scrie The Guardian, citand activiști pentru apararea drepturilor omului din Rusia. Potrivit site-ului domesticviolence.ru, 16 milioane de femei sunt anual victime…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU care cerea retragerea recunoasterii de catre Donald Trump a Ierusalimului drept capitala Israelului a fost sustinuta de toti membrii consiliului mai putin de SUA, care si-a folosit dreptul de veto, scrie The Guardian.Rezolutia initiata de Egipt…