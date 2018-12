Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost surprinse, marți, intr-o gara in gara din Mathura, din Uttar Pradesh, India. Copilul a fost scapat pe șina de tren, sub privirile ingrozite ale mamei lui. Din cauza șocului, femeia a leșinat cand a vazut ca trenul trece peste bebeluș. In mod miraculos, fetița de un an a fost scoasa…

- Potrivit Sheriffului regiunii Camp din California, Kory Honea, numarul morților în urma incendiilor a ajuns la 42 de persoane. „Astazi au fost gasite alte 13 cadavre, 10 dintre care în orașul Paradise, alte trei în regiunea Konkou”, a declarat Honea. © AFP 2018…

- Pe retelele de socializare au aparut imagini cu momentul exploziei din blocul de pe bulevardul Moscova din Capitala.In momentul cand a avut explozia din sectorul Rascani, un tanar intamplator facea live cu telefonul in apropiere.

- Imagini șocante au fost surprinse in orașul Balți, din nordul Republicii Moldova, unde un tanar a fost prins beat la volan de catre polițiști. Mai mult de atat, el ținea in brațe și un copil.

- Cerere in casatorie ca in filme. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a fost protagonista unei cereri in casatorie absolut superba si romantica. Dupa patru ani de relatie, iubitul ei i-a facut cea mai frumoasa surpriza din viata sa. Cu ajutorul lui Andrei Stefanescu, iubitul lui Nasrin…

- Sonda japoneza a eliberat doua rovere catre un asteroid pentru a colecta probe de minerale ce pot ajuta la descoperirea originilor Sistemului Solar. Recent, agentia spatiala japoneza a confirmat asolizarea, cu succes, a celor doua vehicule.

- Accidentul in care a fost implicat coloana prezidentiala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost surprins de o camera de bord a unei masini aflate in trafic in momentul impactului dintre camionul care intra pe contrasens si autoturismul din coloana oficiala.