Poliția din Hong Kong a a luat cu asalt o stație de metrou, batand pasagerii in timp ce confruntarile dintre forțele de ordine și protestatari urca la un nivel critic in cel de-al 13-lea weekend de proteste antiguvernamentale, relateaza The Guardian . Trenurile care merg spre aeroportul internațional din Hong Kong au fost suspendate duminica, dupa ce protestatarii au amenințat sa perturbe legaturile cu aeroportul, a spus operatorul rețelei majore de transport care desevește statul semi-autonom, potrivit Reuters.