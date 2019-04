VIDEO | Imagini spectaculoase cu un meteorit uriaș deasupra unui oraș din Siberia Mai multe persoane din orașul Krasnoyarsk din estul Siberiei au surprins, sambata seara, meteorit de mari dimensiuni care a traversat cerul timp de cateva secunde inainte de a disparea cu un sunet puternic. Localnicii care au surprins caderea meteoritului spun ca momentul s-a produs in jurul orei locale 19.00 și ca a fost insoțit de un sunet puternic, ca o explozie. Obiectul stralucitor a putut fi vazut pe cer cam cinci secunde, dupa care a disparut brusc. Chiar daca toata lumea și-a dat seama ca este vorba de un meteorit, mai mulți martori au povestit ca nu parea o cadere tipica, deoarece uriașa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se vede mai intai ca hienele devoreaza o prada pe care au reușit sa o captureze. Aparent de nicaieri apare insa o turma de lei, care doresc sa ia si ei parte la ospat. Tactica felinelor consta in a patrunde mai intai individual printre hiene, apoi o hiena nefericita este atacata…

- O camera de supraveghere a surprins momentul accidentului de duminica produs pe centura Buzaului, care s-asoldat cu doi raniți transportați la spital. In incidentul rutier au fost implicate 3 autoturisme. Pe imaginile suprinse de o camera de supraveghere se vede clar impactul dintre doua mașini provocat…

- Ieri, un sofer din Capitala a ajuns cu masina intr-un pilon de electricitate, dupa ce a tamponat un alt automobil. Accidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Gheorghe Asachi si Academiei.

- Mai multe case din zona Narciselor a municipiului Targu Jiu sunt inundate. Localnicii spun ca se șase ani se confrunta cu inundații atunci cand ploua sau se topesc zapezile. Mai mult, oamenii spun ca nu au apa curenta, canalizare sau ali...

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please…

- Videoclipul arata cum avionul „TU-22M3” se apropie de pista de aterizare in conditii meteo cu vizibilitate scazuta. Aeronava se loveste atat de puternic de pista, incat corpul sau se rupe in doua. Imediat dupa prabusire, un incendiu izbucneste in locul fisurii. Cabina pilotilor aluneca pe pista de…

- Panica a cuprins mai multi localnici din satele aflate in aval de barajul Lacului Cincis, dupa ce alarma digului construit in anii ’60 a inceput sa sune. Unii oameni au crezut ca sunt probleme la digul lacului de acumulare.

- O explozie scurta dar foarte puternica observata in spatiu in luna iunie, fenomen poreclit de astronomi "The Cow" (vaca), este probabil actul de nastere al unei noi gauri negre sau al unei stele neutronice,...