În Timișoara se stă la coadă la secțiile de votare

Alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție inițiat de președintele României au loc astăzi, simultan. În județul Timiș The post În Timișoara se stă la coadă la secțiile de votare appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]