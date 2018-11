Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini la Alba Iulia, in preajma Zilei Nationale a Romaniei. Militari plangand si urland de durere au putut fi vazuti vineri dimineata in Gara din Alba Iulia. Motivul a fost decesul neasteptat al unui coleg de-al lor, care s-a electrocutat in timp ce se afla pe un tanc.

- Colegii militarului electrocutat vineri, care au fost de fata in momentul producerii tragediei, in gara din Alba Iulia, ar putea fi inlocuiti la ceremonialul dedicat Zilei Nationale. "Colegii vor fi, probabil, schimbati, pentru a nu crea o stare emotionala. Vom vedea ce decizie va lua comandantul Diviziei…

- Militarul care a murit vineri, dupa ce a fost electrocutat in gara din Alba Iulia, lucra de 11 ani in Ministerul Apararii Nationale si a avut o misiune in Afganistan. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MApN, plutonierul Alexandru Orosz avea 33 de ani si era angajat ca mecanic…

- Militarii au ieșit la parada, pentru repetițiile de Ziua Naționala a Romaniei. Repetițiile s-au desfașurat vineri in Capitala, la terenul de instrucție Ghencea. Orașul ales pentru manifestarile oficiale ale Zilei Naționale a Romaniei și Centenarului este insa și Alba Iulia, pe langa parada de la Arcul…

