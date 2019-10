Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un barbat de 58 de ani a fost gasit decedat in curtea Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, in cursul diminetii de joi, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Barbatul era internat, de miercuri, la Spitalul de Neurochirurgie si era cunoscut…

- Un barbat de 58 de ani a fost gasit mort joi in curtea Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, la nici 24 de ore de la internare. Politistii incearca sa stabileasca daca barbatul a cazut sau s-a aruncat de la etajul 4, a notat mediafax. Barbatul de 58 de ani gasit mort in curtea Spitalului de Neurochirurgie…

- Politistii din Racari au depus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Dambovita o femeie de 31 de ani, din localitatea damboviteana Gulia. Pe numele careia Curtea de Apel Ploiesti a emis un mandat de arestare preventiva pentru savarsirea de fapte penale prevazute de Codul Penal Italian.