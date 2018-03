Stiri pe aceeasi tema

- Indragita cantareata de muzica populara, a fost internata de urgența miercuri de dimineata la Spitalul Elias din Bucurest. In ultima perioada, Ionela Prodan a ajuns de mai multe ori pe mana medicilor.

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…

- Ziua internaționala a Femeii sarbatorita la Ulmeni : Președintele PMP Maramureș, primarul Lucian Morar a oferit o petrecere de neuitat pentru sute de domnișoare și doamne!VIDEO+FOTO Ca intotdeauna și de data aceasta primarul Lucian Morar , a demonstrat ca știe sa aprecieze femeia. A organizat o petrecere…

- Viorica de la Clejani iși dorește sa fie iar mireasa! Cantareața a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni tv, ca și-ar dori sa mai faca nunta. Ea i-a spus lui Ionița tot ce-și dorește și a vorbit despre cum ar fi rochia de mireasa, daca s-ar marita din nou. Viorica și-ar dori sa mai slabeasca in […] The…

- Veronika Stolli, cunoscuta mai ales publicului din Republica Moldova, este in culmea fericirii. Ea va deveni mamica, pentru a doua oara, in 2018, informeaza SHOK.md. Dupa ce anul trecut și-a unit destinul cu medicul Sergiu Bantuș, in acest an artista va aduce pe lume rodul iubirii lor.…

- Frumusetea straielor populare romanesti este pastrata in arhiva Bibliotecii Publice din New York, care detine fotografii cu tarani, boieri si regine din Romania de la sfarsit de secol 19 - inceput de secol 20.

- Primarul Mihai Chirica a dat „lovitura“ la botezul baiatului sau, din noiembrie anul trecut: a incasat 125.000 euro din cadouri. Informatia apare in declaratia de avere actualizata a edilului, act ce a fost publicat recent pe site-ul municipalitatii. Suma este cel putin dubla fata de nunta edilului…

- Petrecere mare in familia Dianei Bișinicu! Riana, fetița artistei, a implinit 5 anișori, iar parinții i-au sarbatorit ziua de naștere la unul dintre cele mai de fițe locuri de joaca din Capitala.

- Este oficial! Trupa-minune a anilor 90, Spice Girls, se va reuni anul acesta. Dar și mai interesant este ca unul dintre aceste concerte atat de așteptate va avea loc la cel mai important eveniment monden al anului: nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, de pe 19 mai. Cea care a dat de ințeles ca cele…

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Doi tineri miri au decis sa dea în judecata fotograful de nunta angajat sa surprinda în imagini cea mai frumoasa zi din viata lor, dupa ce au primit o serie de imagini care, considera cei doi tineri, îi fac de rusine.

- Primaria Orașului Panciu a premiat duminica, 18 februarie 2018, cuplurile care, in 2017 și 2018, au implinit 25 și 50 de ani de casatorie. Primarul Iulian Nica a oferit fiecarei familii cate o diploma jubiliara, un tort aniversar, flori și o fotografie personalizata de la eveniment.…

- Alegerea locului pentru fotografiile facute de tinerii insuratei dupa petrecerea de nunta se face in functie de gusturile lor, dar este importanta si consultarea fotografului tocmit in acest sens.

- IMAGINI DESCOPERIRE MACABRA la POIENILE DE SUB MUNTE – Un barbat a fost gasit mort inghețat in zapada In data de 21 ianuarie 2018 familia unui tanar din Poienile de Sub Munte a facut un apel disperat pe facebook dupa ce acesta a participat la o nunta iar apoi a disparut fara urma, potrivit vasiledale.ro:…

- Claudia Pavel s-a intors in tara, joi noapte, dupa eliminarea de la Exatlon. Cream este cea de-a doua vedeta care pleaca din echipa „Faimosilor”, dupa ce Anda Adam a fost eliminata saptamana trecuta in urma unei accidentari grave la genunchi. Cantareata a fost asteptata la aeroport de sora ei, Paula,…

- Un cuplu american au facut nunta la 120 de metri in aer, deasupra unui canion din Utah. Ei au amplasat o plasa peste stinci și au avut parte de o ceremonie inedita, scrie The Independent. Ryan Jenks și Kimberly Weglin, un cuplu pasionat de petrecerea timpului in aer liber, mersul pe jos sau echilibristica…

- Delia Matache si-a aniversat ziua de nastere in clubul in care a cantat de Revelion, in Bucuresti, iar printre invitati s-au numarat colegi de breasla, rude, dar si fosti concurenti de la "X-Factor". Potrivit click.ro, sarbatorita, care are acasa un dressing intins pe un etaj intreg,…

- Petrecere mare in showbiz-ul romanesc. Delia a implinit 36 de ani si a sarbatorit cum numai ea stie. Zeci de vedete si prieteni de-ai artistei s-au strans pentru a-i ura "La multi ani!" juratei de la "X FACTOR"

- Primarul din Olt a transformat primaria in loc de petrecere. Si-a luat acordeonul si a invitat oameni de seama. Printre ei doi ministi. Dan Sova si Gigel Stirbu. La vremea respectiva Dan Sova era in PSD, iar Gabriel Stirbu in PNL, dar si-au dat mana si au devenit coechipieri in echipa USL.…

- Este o emblema a fotbalului romanesc dar, de anul trecut, turcii beneficiaza de el in calitate de selectioner. La 72 de ani, Mircea Lucescu ar putea fi considerat o somitate pe terenul de fotbal si nimeni n-ar fi zis ca e pasionat si de cratite sau tigai. Ziua in amiaza mare, in plina strada, Il Luce…

- In aceasta dimineața, echipa matinalilor a aniversat 10 ani de existența pe micile ecrane, iar zambetele, voia buna și aparițiile surprinzatoare nu au lipsit din peisaj. Petrecerea a inceput...

- In aceasta dimineața, echipa matinalilor a aniversat 10 ani de existența pe micile ecrane, iar zambetele, voia buna și aparițiile surprinzatoare nu au lipsit din peisaj. Petrecerea a inceput inca de la prima ora a dimineții, iar cea mai simpatica gașca a sarbatorit in direct alaturi de invitații speciali,…

- Fostul consilier al primarului din Carei, blogerul politician fara studii superioare, a revenit la obiceiurile sale mai mult decat penibile. Lanseaza acuzatii de furt pentru preluarea de 2 poze la care a fost mentionata sursa. Oare omul acesta intelege notiunea de furt sau doar scoate din DEX cuvinte …

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca Raluka este dependenta de antrenamentele sportive și ca nu concepe sa treaca o zi fara sa nu mearga la sala. Totuși, pentru a ne convinge cat de dur se antreneaza Raluka i-am facut o vizita la sala de antrenamente. Raluka se antreneaza asemenea sportivilor de perfomanța,…

- In 2016 o nunta ca-n povesti avea loc la Mioveni. Andrei Nila se casatorea cu fiica primarului din Mioveni, Madalina. Nunta a fost una ca-n povesti, iar cei doi tineri pareau sa fie mai mult decat fericiti. Numai ca fericirea celor doi nu a duart prea mult timp, asa ca s-a ajuns in punctul in care…

- Meciul dintre Simona Halep si Angelique Kerber i-a tinut pe toti in tensiune, iar antrenorul Simonei, Darren Cahill nu a facut exceptie. Urmarind fiecare schimb de mingi din tribune, Cahill a fost surprins cand i-a transmis, in timpul meciului, un mesaj cat se poate de clar romancei: "Concentreaza-te…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- Prima veste buna pentru familia lui Fane Spoitoru de la decesul surprinzator al acestuia de acum aproape doi ani. Mai exact, fratele celebrului și controversatului om de afaceri a fost eliberat, motiv pentru ca Ion Migdal sau Migdale, așa cum este el cunoscut, sa faca o petrecere pe cinste.

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a recasatorit si e extrem de fericita in bratele celui de-al doilea sot! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin…

- Alina Puscas face a doua nunta! Da, ati auzit bine! Cunoscuta vedeta joaca un rol intr-un film nou, acolo unde se casatoreste cu alesul inimii ei, personaj interpretat de Conrad Mericoffer.

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- IMAGINI Cantareata de muzica populara, BATUTA de cinci luptatori MMA. Unul dintre agresori este POLITIST: FOTO Roberta Opre, cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei, Ionuț Miclauș, au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA. Incidentul s-a petrecut joi, in London Pub,…

- Tanara cantareata de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu sotul eiA Ionut Miclaus au ajuns la urgente dupa ce au fost agresati de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind fratii Prian – George Adrian si Tudor Mihai, ultimulA fiind si politist in Cluj.

- Momente socante, joi seara, intr-un local din Cluj, unde una dintre cele mai iubite cantarete de muzica populara din Bistrita a fost batuta de cinci luptatori MMA, unul dintre ei fiind polițist. Cantareata a ajuns de urgenta la spital! Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate imagini fabuloase cu fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL! "Buldogul", asa cum era poreclit Vasile Blaga in perioada in care se afla la varful lumii politice din Romania, si-a sarbatorit in stil mare onomastica la Poiana…

- Au intrat in 2018 intr-o sala de clasa, printre harti, banci si globuri …de geografie. Un grup de tineri din comuna Jitia (Vrancea) a petrecut noaptea dintre ani intr-o scoala. Totul cu acceptul edilului din localitate care a permis organizarea petrecerii de revelionul in Scoala numarul 1. Oamenii s-au…

- Tinerii din comuna Jitia, judetul Vrancea, au mers, in noaptea de Revelion, la scoala. Nu pentru cursuri, ci la petrecerea care a fost organizata printre bancile elevilor. Evenimentul a avut loc cu acordul primarului, iar imaginile dansurilor au devenit virale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct", unde a marturisit ca urmeaza o noua etapa in viața ei personala. Cantareața de muzica populara s-a logodit…

- Nicoleta Voica a dezvaluit tuturor noua schimbare din viața ei: a vrut sa dea iubirii o noua șansa și s-a logodit. Viitorul soț este un barbat pe care-l știe de 30 de ani, cu care a avut doar o relație profesionala. Nicoleta Voica a fost invitata in cadrul emisiunii „Acces direct”, unde a marturisit…

- Cantareata columbiana Shakira a anuntat miercuri ca amana turneul in Statele Unite si Canada prevazut pentru inceputul lui 2018 din cauza unei vindecari lente a corzilor vocale, scrie AFP.