- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, revenit in competitie dupa o absenta de patru luni, s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, primul turneu de Mare Slem din acest an, dupa ce l-a invins fara probleme pe cehul Tomas Berdych, fost nr.4 mondial ajuns pe locul 57, cu 6-0, 6-1, 7-6 (7/4),…

- Simona Halep s-a calificat fara probleme in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams cu 6-2, 6-3, sambata, la Melbourne. In urma victoriei cu Venus Williams, Simona Halep (1 WTA) si-a asigurat un cec de 260.000 de…

- ​Rafael Nadal și Roger Federer au câștigat în trei seturi partidele disputate împotriva lui Alex De Minaur, respectiv Taylor Fritz și s-au calificat în optimile de finala ale Australian Open. În aceeași etapa a competiției merg și Tomas Berdych, Grigor Dimitrov, Stefanos…

- Romanii Horia Tecau si Irina Begu vor face pereche in proba de dublu mixt a turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem, care are loc la Melbourne. Cei doi romani vor avea parte de un debut dificil, contra favoritilor numarul doi, brazilianul Bruno Soares si americanca Nicole Melichar. In…

- SIMONA HALEP KAIA KANEPI EUROSPORT LIVE STREAM ONLINE VIDEO AUSTRALIAN OPEN 2019. SIMONA HALEP - KAIA KANEPI se va juca pe "Margaret Court Arena" și va incepe in jurul orei 10:00, fiind prima din sesiunea de seara. EUROSPORT transmite, marti, de la ora 10:00, SIMONA HALEP KAIA KANEPI LIVE STREAM…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic este liderul incontestabil al clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), dat publicitatii luni, zi in care a inceput primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Djokovic are aproape 1.700 de puncte mai mult decat spaniolul Rafael…

- Romanca Simona Halep, liderul mondial la zi in tenisul feminin si finalista de anul trecut, germanca Angelique Kerber si daneza Caroline Wozniacki, detinatoarea titlului, se afla in fruntea listei participantelor la primul turneu de Mare Slem al anului, Australian Open 2019, care va avea loc la Melbourne,…

- Spaniolul in varsta de 32 de ani, locul 2 mondial, a cedat in fața sud-africanului Kevin Anderson, scor 6-4, 3-6, 6-4, la turneul demonstrativ de la Adu Dhabi. A fost primul meci al ibericului dupa ce s-a retras, in semifinale, de la US Open. Rafa nu este suparat pentru acest eșec. ”Obiectivul meu este…