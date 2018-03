Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu reprezinta o prioritate pentru liberali, a afirmat, sambata, presedintele PNL, Ludovic Orban. “Este o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat in mandatul de ministru al Transporturilor ca am fost nu ...

- Lotul 4 al Autostrazii Sebes – Turda, finalizat in proportie de 99%, a inceput sa se crape pe margini intr-o zona cu alunecare de taluz, conform unor imagini realizate pe santier. Seful firmei constructoare spune ca problemele vor fi remediate, fiind necesare lucrari minore. Dupa lotul 3 al Autostrazii…

- aEzJudetul Timis are mari sanse sa fie traversat de o noua autostrada este" nu anuntul facut de presedintele CJ Timis Calin Dobra acum cateva ore. El a transmis si intr-un mesaj pe Facebook pe care i

- "Avand in vedere inregistrarea video aparuta in spatiul public cu privire la comportamentul nepotrivit al unui conducator de plug-perie care actiona pentru deszapezirea liniilor de tramvai, facem urmatoarele precizari: RATB regreta acest incident si asigura publicul calator ca o astfel de atitudine…

- Niciun sector de drum national sau autostrada nu este inchis, vineri dimineata, cand Capitala si 14 judete sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol, insa in judetul Harghita a fost instituita o restrictie de tonaj pe DN 13A, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Nevoia il invața pe om de toate, chiar și sa impinga un troleibuz din Capitala. Recent pe o rețea de socializare au aparut niște imagini, imagini in care se vede mobilizarea chișinauienilor.

- Tanarul care și-a pierdut viața in urma accidentului care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 66, in comuna Draguțești, era fratele vitreg al solistei trupei Dj Project, Mira. Tatal adolescentului este casatorit cu mama cantareței. Robert Cimpoieru era pasager in mașina…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul "freezing rain" se inregistreaza in Capitala si in mai multe judete. Tot din cauza acestui fenomen este blocata si decolarea avioanelor de pe aeroportul…

- Se lucreaza pentru ca terenul sa fie regulamentar la meciul din aceasta seara cu Astra. Imagini au fost postate pe pagina de Facebook a clubului CSM Politehnica Iasi. "Masuri speciale vor fi luate pentru buna desfasurare a meciului de fotbal dintre CSM Politehnica Iasi si Astra Giurgiu, eveniment din…

- Ministerul Culturii a pierdut contractul pentru concursul național de soluții caștigat de sculptorul Buculei, a scris, joi, deputatul de Alba, Florin Roman, pe Facebook. ”Bomba!!! De ce nu semneaza ministerul Culturii contractul pentru execuția Monumentului Unitații Naționale de la Alba Iulia, de 3…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- Documentația pentru Contractul destinat proiectarii și execuției secțiunii 4 a autostrazii Pitești-Sibiu, a fost trimisa astazi la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice pentru verificare și validare. Dupa finalizarea acestei etape, Contractul pentru proiectare și execuție va putea fi postat pe…

- "O fetița in varsta de 13 ani a vrut sa iși viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9 in blocul din Sectorul 2 al Capitalei. Știți de ce? Pentru ca un barbat in varsta de 41 de ani a agresat-o in fața liftului. Acest individ a fost condamnat anterior pentru viol, dar in octombrie…

- Consilierul general al USR, Roxana Wring, a sustinut, marti, pe Facebook, faptul ca Patriarhia ar intentiona sa construiasca in nordul Capitalei un ansamblu rezidential. In replica, Patriarhia Romana a precizat ca informatiile Roxanei Wring sunt false.

- Vremea extrema face ravagii in Romania! Autostrada A2, Bucuresti – Constanta va fi inchisa astazi. Potrivit Romania TV, ar fi vorba despre tronsonul dintre kilometrul 220 si 160, pe sensul catre Capitala. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura pentru a permite utilajelor de deszapezire sa intervina.Capitala…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, incepand cu ora 18,00, la Galati, dar si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare si Craiova.

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase din…

- In competitie vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea tari, informeaza MEDIAFAX. Nascuta la Sibiu, Maria Ioana Hanzu are 20 de ani, 1,70 metri inaltime, iar dimensiunile sale sunt 85-62-90 cm. Citeste si A vazut la televizor ca iubita sa IL INSELA. Reactia tanarului a facut…

- Un nou flashmob are loc astazi, in Piata Victoriei, din Capitala, intitulat sugestiv Ne furati viitorul . Oamenii au inceput sa se adune deja incepand cu ora 12:00. Cateva zeci de persoane, printre care mame cu copii, au ajuns in fata Guvernului. Protest cu cartonase rosii si fluturasi de salarii in…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Romania, țara autostrazilor neterminate. Suplacu - Borș se construiește de 15 ani Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), gestioneaza autostrazi incepute…

- Minor injunghiat intr-un autobuz din Iași, pentru ca manca semințe. Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost injunghiat in seara zilei de duminica, 4 februarie, intr-un autobuz, in zona Pacurari. Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și, fara niciun avertisment, i-a…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Emoții mari pentru Andra. David a surprins-o total, dupa ce s-a asezat in pozitia lotus si i-a marturisit mamei lui cat de bucuros este ca a venit vacanța. „Azi e ultima zi de scoala, intelegi? Adica incepe vacanta! Adica incepe distractia!!! Ia sa vedem, test: ce zi e azi?- David” , a scris Andra…

- Consilierul general al Bucureștiului, liberalul Ciprian Ciucu, susține, pe Facebook, ca edilul Gabriela Firea minte cand promite ca va contrui nu mai puțin de trei spitale municipale in Capitala, intrucat Bucureștiul ”nu are capacitatea financiara pentru a incepe trei spitale odata”.

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar...

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost ucisa de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp pe masa de operatie. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Potrivit unei prietene, cu doua…

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…

- Criptomoneda Ethereum a introdus, prin intermediul tehnologiei pe care o fololoseste un element nou, denumit smart contract, care are puterea de a schimba modul in care companiile si institutiile incheie contractele de prestare servicii la nivel mondial. T ehnologia monedei digitale…

- Un jandarm lovește un batran la protestul din 20 ianuarie. Polițistul Marian Godina a facut publica o inregistrare de la protestele din Capitala, unde un jandam a fost surprins in timp ce lovește in manifestanți. Proteste in București in data de 20 ianuarie . In București au ieșit in strada peste 30.000…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, anunta pe pagina sa de Facebook ca organizeaza o deplasare cu autocarul la protestul din 20 ianuarie de la Bucuresti. Fostul senator a declarat pentru Gandul ca actiunea ii apartine in totalitate si ca nu s-a consultat cu nimeni din UDMR pe marginea acestui demers.

- Mobilizarea pentru protestul din 20 ianuarie de la București este în toi. Protestatarii se organizeaza în prezent pe Facebook și vor veni spre Capitala, cu mașinile, din toate colțurile țarii.

- Zeci de TIR-uri, autoutilitare, autocare și autoturisme au fost efectiv strivite dupa ce, cel mai probabil, unul sau mai mulți șoferi au derapat pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, datorita stratului de gheata care a acoperit carosabilul in urma ninsorilor abundente. Potrivit…

- "Colonelul Morteni" a socat pe toata lumea dupa ce a afirmat ca nu se va lasa si va arunca cel putin o femeie in fata metroului pana va fi prins. Postarea a fost redistribuita de sute de ori cu apeluri din partea altor internauti ca individul sa fie prins si sanctionat pentru afirmatiile sale.…

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Fiica lui Aurelian Preda, mesaj dureros de Sfantul Ion. Anamaria Rosa nu poate trece peste moartea tatalui ei, iar duminica, de Sf. Ion, aceasta a scris cateva cuvinte pline de durere, in mediul virtual. Pe 27 septembrie 2017 s-a implinit un an de cand solistul de muzica populara Aurelian Preda a incetat…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu atrage atenția asupra faptului ca Bucureștiul a ramas de trei zile fara contract pentru gestionarea iluminatului public. Asta dupa ce contractul cu firma Luxten a expirat iar compania creata de Primarul General pentru acest scop nu a fost inca licențiata. Consilierul…