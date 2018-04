Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Timis sunt cu ochii pe drumul judetean de la marginea localitatii Ohaba Romana. Acolo, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost sesizat in cursul zilei cu privire la o alunecare de teren care a pus in pericol circulatia rutiera. Pentru indepartarea pericolului au intervenit mai…

- O echipa formata din peste 40 de specialisti din cadrul "Apele Romane', alaturi de reprezentantii Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) si Inspectoratul Judetean de Jandarmerie (IJJ), au actionat, sambata, pentru protectia digului de vest al lacului Suhaia, din judetul Teleorman,…

- Peste 40 de oameni ai A.N. „Apele Romane” impreuna cu reprezentanții IJSU și IJJ au acționat pentru protecția digului de vest al lacului Suhaia, acesta fiind protejat impotriva eroziunilor pe o distanța de peste 500 m. Avand in vedere deversarea coronamentului digului de vest al lacului Suhaia, pe…

- Autospeciale de tractare din mai multe judete actioneaza la Suhaia, unde sunt lucrari de consolidare a digului si evacuare apa, iar la nivelul judetului mai sunt circa 150 de gospodarii inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea…

- Pompierii militari si angajatii SGA au consolidat si vineri, 30 martie, digul de vest al lacului Suhaia din judetul Teleorman. Potrivit ISU, apele sunt in retragere, iar circa 200 de curti ale oamenilor mai sunt inundate.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La aceasta…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in timpul vizitei sale in judetul Dambovita, ca s-a deplasat in urma cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judetul Teleorman, acolo unde apele se revarsa peste digul de protectie, si ca "situatia este critica", dar este tinuta sub…

- Cinci subofiteri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman care se deplasau, vineri, la Acumularea Suhaia, unde se intervine pentru suprainaltarea digului peste care se revarsa apa, au salvat viata unei femei ce fusese lovita de o masina in localitatea Viisoara. Conform reprezentantilor…

- In data de 28 martie 2018, sub coordonarea reprezentanților Ministerului Apelor și Padurilor - Direcția Generala Ape și Administrației Naționale „Apele Romane”, echipele de intervenție ale A.B.A. Argeș - Vedea au efectuat o serie de lucrari de punere in siguranța la digul de vest al amenajarii hidrotehnice…

- Inundatii pe Soseaua de Centura a Capitalei. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia pe sensul Chitila - Chiajna al soselei de centura a Capitalei este momentan intrerupta la km 58+100 de metri. Situatia a aparut ca urmare a acumularii de apa pe carosabil,…

- Cel putin 64 de persoane au murit, iar alte zece au disparut, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. „Din pacate, trebuie sa anuntam…

- (UPDATE 09:19) Cel putin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin 53 de persoane au murit, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- "Din informatiile pe care le avem, din cisterna rasturnata se scurge motorina in paraul Chendu, afluent al raului Tarnava Mica. Apele Romane si Garda de Mediu sunt la fata locului pentru a actiona cu substante absorbante. (...) Cred ca situatia nu este grava si ca, in urma interventiei, motorina…

- Un autocar cu 31 de copii si 6 adulti, care se deplasa pe DJ 153, a derapat si a ajuns in afara soselei, vineri, intre localitatile Reghin si Beica, nefiind victime, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al Judetului...

- In acest moment, in urma avertizarilor meteo de Cod Galben de vreme rea cu ninsori abundente, intensificari ale vantului și temperaturi scazute, la nivelul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența al Judetului Valcea s-au inregistrat urmatoarele ...

- Ieri, in sedința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Teleorman s-a stabilit suspendarea cursurilor, astazi, 23 martie 2018, in toate unitațile de invațamant din Teleorman. Decizia a fost luata de membrii CJSU ca urmare a avertizarii meteorologice de Cod Portocaliu…

- Primarul Calarasiului, Daniel Stefan Dragulin a convocat joi dupa-amiaza Comitetul local pentru situatii de urgenta, avand pe ordinea de zi masurile ce se impun pe cod portocaliu de vreme rea.

- In unitațile școlare de pe raza județului Prahova vor fi suspendate maine, vineri, 23 martie, cursurile, decizia fiind luata asatazi, in cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in contextul codului portocaliu de vreme rea intrat in vigoare aseara , de la ora…

- Școli inchise in Ialomița, vineri, 23 martie. Autoritațile din județul Ialomița au hotarat in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, de a suspenda cursurile in toate școlile vineri, 23 martie, atunci cand iarna va avea o noua rabufnire. Ialomița se numara intre județele amenințate de…

- "In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru intarirea, cu saci de nisip, a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni", mentioneaza sursa citata. Si ministrul…

- UPDATE Reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis inchiderea unei portiuni de drum pe DN 10, din cauza faptului ca apa a ajuns foarte aproape de partea carosabila. De asemenea, este foarte posibbil ca in zona respectiva apele sa creasca, iar circulatia ar deveni imposibila.…

- Mai multe gospodarii si terenuri agricole au fost inundate in localitatea Gurghiu, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit raportului operativ, in localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a…

- Pompierii au intervenit in mai multe localitați din județul Teleorman dupa ce topirea zapezii și precipitațiile au produs inundații. A fost afectata și circulația rutiera pe DN6. Topirea brusca a zapezii și precipitațiile din ultima perioada au favorizat producerea unor inundații locale in comuna Draganești…

- Potrivit inspectorului școlar general al județului, Dumitru Tudosoiu, toate unitațile din invațamantul preuniversitar din Argeș vor fi inchise și vineri, 2 martie. Aceasta hotarare a fost luata in urma cu puțin timp intr-o noua ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU).

- Autoritațile locale din comuna dambovițeana Razvad au fost și sunt la datorie inca din weekend avand in vedere avertizarile meteo care au vizat și inca vizeaza tot județul Dambovița.Comitetul Local pentru Situații de Urgența Razvad a decis care sunt masurile ce trebuie luate in aceasta perioada…

- Autoritatile au decis miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), sa mentina decizia de suspendare a cursurilor in toate unitatile de invatamant prescolar si preuniversitar din judetul Constanta, pana la sfarsitul acestei saptamani, informeaza…

- Situatia cu privire la reluarea cursurilor in judetul Constanta pentru urmatoarele doua zile va fi stabilita in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de astazi. Intre timp, conform unei hotarari luate ieri in cadrul aceluiasi comitet, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a solicitat…

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Cursurile in unitatile de invatamant din Dolj vor fi suspendate si in zilele de miercuri si joi, dupa ce elevii nu au mers la cursuri nici in primele doua zile ale saptamanii, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Decizia de prelungire a suspendarii cursurilor in unitatile de invatamant…

- Situația privind frecventarea cursurilor in unitațile de invațamant din județul Teleorman, in aceste zile, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, s-a schimbat in cursul dimineții de ieri, 26 februarie 2018, in cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean pentru Situații de Urgența. Dupa ce…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Autoritatile din Targu Jiu iau masuri pentru a nu exista evenimente deosebite pe raza orasului in zilele cu ger si caderi masive de zapada. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca la nivelul institutiei a fost intrunit Comitelul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit lui Romanescu…

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- Autoritatile din Braila au decis, luni, suspendarea cursurilor in unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Vremea in județul Constanța, 26 februarie 2018. Județul Constanța este sub avertizare cod portocaliu de viscol, ninsori și ger . Din acest motiv, cursurile au fost suspendate , luni, iar porturile au fost inchise. Autoritațile din Constanța au hotarat sa suspende cursurile in toate școlile din intreg…

- Tronsoane de drum blocate din cauza viscolului si zapezii in Eveniment / La nivelul judetului Teleorman, urmatoarele tronsoane de drum sunt blocate temporar in vederea acționarii eficiente a mijloacelor de deszapezire: DN65A: Turnu Magurele – Roșiorii de Vede; DN51: Zimnicea – Izvoarele;…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit duminica, la solicitarea prefectului Ion Albu, a decis suspendarea luni a cursurilor in toate unitatile scolare din reteaua de invatamant din judetul Constanta, pe fondul conditiilor meteorologice deosebit de grele ce au fost prognozate…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, care a avut loc duminica la Palatul Administrativ, prefectul Dan Șlincu a cerut informatii de la Sectia Drumuri Nationale (SDN) si de la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri (DJDP).

- Avand in vedere atentionarile meteorologice cod galben din perioada 25.02, ora 03,00 ndash; 01.03, ora 10,00,fenomenul vizat fiind val de frig si cod portocaliu din perioada 26.02, ora 10,00 ndash; 27.02, ora 14,00fenomene vizate fiind intensificari sustinute ale vantului, temporar ninsori puternic…

- Prefectul județului Bacau a susținut astazi, 24 februarie, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in vederea stabilirii masurilor necesar a fi aplicate in aceste zile in care sunt prognozate temperaturi foarte scazute și ninsori abundente Prefectul și subprefectul județului Bacau,…

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- Anul trecut, Departamentul pentru Situații de Urgența semna cu Televiziunea Romana protocolul de colaborare care prevede informarea populației in situații de urgența, dar și emisiuni de educare pentru ca oamenii sa poata face fața unor dezastre. Astfel, in cazul unor situații de urgența generate de…

- Dupa ce anul trecut, Primaria Brașov a semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea energetica, cu soluții smart a Scolii Gimnaziale nr. 4 prin programul de Cooperare Romano Elvetian, aceasta va intra de saptamana viitoare in faza executie a lucrarilor. Se estimeaza ca…

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…