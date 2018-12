Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei care au cunoscut-o pe Anca Pop sunt in stare de soc si nu le vine sa creada ceea ce s-a intamplat cu artista. Anca Pop a murit, luni seara, dupa ce masina in care se afla a cazut in Dunare.

- Anca Pop, artista care a murit dupa ce a cazut cu masina in Dunare, avea o relatie cu o femeie pe nume Fraga. Cele doua se completau si chiar in urma cu cateva luni au fost invitate la emisiunea "Totul pentru dragoste" de la Antena 1, acolo unde au vorbit deschis despre relatia lor.

- Potrivit reprezentantilor ISU si ai Politiei Judetene Mehedinti, masina a plonjat in Dunare in dreptul comunei Svinita, la viaductul Svinita, intr-o zona fara parapet. Reprezentantii ISU Mehedinti au anuntat ulterior ca scafandrii au scos din autoturism o femeie decedata si nu au mai fost gasite alte…

