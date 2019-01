Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani din Bagau (județul Alba), elev la un liceu din Ciumbrud, a fost lovit violent de un alt tanar, in varsta de 16 ani. Totul ar fi pornit de la o fata. Incidentul s-a produs luni in jurul pranzului, in apropierea unei stații de autobuz din Ciumbrud, unde cei doi tineri […] Citește…

- La doar 16 ani, Stefan Constantin Popa din satul Valcele, comuna Vladeni, a devenit unul dintre cei mai periculosi tineri din satul sau. Bea si fumeaza la bar cu ceilalti vlajgani din localitate, iar, de cand s-a marit, unii sateni au inceput sa ii stie de frica. Au si de ce. In ultimele luni, pustiul…

- Imagini de coșmar intr-un spital din Valenii de Munte. Parinții unui copil in varsta de aproximativ 3 anișori izbucnesc, atunci cand ajung la spital și nimeni nu se ocupa de baiețelul care plangea cu disperare.

- O eleva de gimnaziu din Galati a fost batuta si umilita pe o strada din apropierea scolii unde invata, iar intreaga scena a fost filmata si apoi postata pe retelele de socializare. Agresorii ei, un grup de copii de la alte scoli.

- Doi oameni au fost arși de vii, live pe Facebook, din cauza unor zvonuri false raspandite pe WhatsApp intr-o comunitate din Mexic. Execuția s-a intamplat chiar in fața unei secții de Poliție.

- Un incident grav s-a produs marți seara la metroul din Roma. 20 de persoane au fost ranite, dupa ce o scara rulanta de la stația de metrou din apropierea stadionului Olimpico a cedat, scrie Il Messagero, citeaza libertatea.ro. Unui barbat i-a fost amputat piciorul.