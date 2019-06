Stiri pe aceeasi tema

- Iranul respinge acuzațiile aduse de Statele Unite privind implicarea sa în atacurile care au vizat doua petroliere din Golful Oman, a afirmat joi misiunea iraniana la ONU, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Iranul respinge categoric acuzațiile nefondate aduse de Statele Unite…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a acuzat Iranul pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, afirmând ca incidentul face parte dintr-o campanie a acestuia împotriva Statelor Unite și a aliaților sai, relateaza Mediafax citând Dpa. "Aceste…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va organiza, joi, o reuniune de urgenta pe tema atacurilor care au vizat petroliere in Golful Persic, anunta diplomati citati de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, informeaza mediafax.Reuniunea a fost convocata la solicitarea Statelor…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Armata franceza nu are momentan planuri pentru suspendarea activitaților de formare militara din Irak, a transmis miercuri o sursa din Ministerul Apararii francez, citata de Reuters potrivit mediafax. „Nu exista o schimbare in ceea ce privește angajamentul Franței in acest moment”, a declarat…

- Patru nave comerciale au fost tinta unor "operatiuni de sabotaj" în apropiere de apele teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat duminica ministerul de externe al UAE, citat pe Twitter de agentia de stiri WAM. Comunicatul emis de ministerul de interne al UAE precizeaza…

- Administratia islamista de la Teheran a refuzat, vineri, orice dialog cu Statele Unite, iar un cleric iranian a amenintat ca un portavion american ar putea fi atacat, în contextul amplificarii tensiunilor bilaterale.