- Igor Dodon a anuntat, in cadrul unei intrevederi cu moldovenii stabiliti in Israel, ca cea de-a cincea intrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, va avea loc chiar de Craciun, pe 25 decembrie.

- In cadrul vizitei oficiale in Federatia Rusa, Igor Dodon a tinut un discurs in fata studentilor si a profesorilor de la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”. Presedintele a vorbit despre principalele etape de dezvoltare ale Republicii Moldova, mentionand si cat de important a fost anul…

- Președintele rus Vladimir Putin a decis sa elimine parțial, incepand cu 1 ianuarie 2019, taxele vamale pentru exportul in Rusia a unor categorii de marfuri moldovenești, a anunțat pe Facebook liderul moldovean, Igor Dodon, care s-a intalnit cu Putin la Moscova, pe 31 octombrie. Potrivit lui Dodon, este…

- Rusia considera Republica Moldova drept unul din partenerii sai prioritari din spațiul CSI, a declarat liderul rus, Vladimir Putin, in cadrul intrevederii cu omologul sau moldovean. Igor Dodon considera Rusia partener strategic al Moldovei și ca cele doua state ar avea o istorie comuna și relații frațești.…

- Rusia acorda o importanta majora dezvoltarii relatiilor cu Republica Moldova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin la intrevederea cu omologul sau moldovean Igor Dodon, care a sosit miercuri in capitala rusa intr-o vizita oficiala de doua zile, potrivit RIA Novosti, TASS si Kommersant prluate…

- Igor Dodon a avut o intrevedere joi, 11 octombrie, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron. Inalnirea s-a petrecut la Erevan, in cadrul celei de-a XVII editii a summit-ului Organizatiei Internationale a Francofoniei.