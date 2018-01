Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a oferit in cele din urma un interviu postului de televiziune RTVi, asta dupa ce politistii de frontiera i-au interzis accesul in Republica Moldova jurnalistei ruse Marianna Minsker, care intentiona sa ajunga la Chisinau pentru a-l intervieva pe presedintele tarii.

- Interviu exclusiv cu Anatol Salaru, presedintele executiv al Partidului Unitații Naționale. Igor Dodon a savârșit un abuz atunci când i-a retras cetațenia lui Traian Basescu, iar Partidul Unitații Naționale (PUN) ar accede în Parlament și fara fostul șef de la Cotroceni,…

- Igor Dodon se afla in acest weekend in Republica Altai, Federația Rusa. Șeful statului a postat pe facebook o serie de fotografii facute din elicopter, cu comentariul: "Foarte frumos. Rusia nu este doar Moscova. Weekend placut".

- Intrarea in scena la Chișinau cu atata dramatism a jurnalistei ruse Irada Zeinalova: ba cu intorceri de pe Aeroportul Chișinau, ba cu invitații din partea șefului statului Igor Dodon, nu a facut decat sa atraga și mai mult atenția publica asupra materialelor pe care le-a realizat jurnalista in țara…

- Vorbim catu-i ziulica de lunga despre Dragnea și PSD. Foarte rar insa ne aducem aminte de evenimente importante pentru noi ca popor și țara. Daca un grup de seniori il cinstesc pe poetul nostru național Mihai Eminescu la 15 ianuarie, de exemplu, acest gest este unul pe langa care trecem fara sa intoarcem…

- Ieri noapte, în jurul orei 00:30, doi jurnaliști de la canalul de televiziune RTVI din Federația Rusa au fost opriți pe Aeroportul Chișinau sa intre în R. Moldova. Pentru ca nu au putut sa își justifice prezența pe teritoriul R, Moldova, cei doi jurnaliști ruși au fost urcați într-o…

- Igor Dodon afirma ca problema transnistreana a aparut din cauza declaratiilor antiruse si nationaliste de la Chisinau, la inceputul anilor 90. Seful statului sustine ca a existat o oportunitate de a solutiona conflictul din stanga Nistrului in anul 2003, atunci cand Moscova a propus sa fie semnat „planul…

- Irada Zeynalova, prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul NTV, a facut aseara cale intoarsa la Moscova, de pe aeroportul Internațional Chișinau. Sursele Deschide.MD spun ca Poliția de Frontiera i-ar fi interzis jurnalistei ruse intrarea pe teritoriul R.Moldova. Din informațiile preliminare,…

- Vulnerabilitatile Romaniei cele mai folositoare Rusiei sunt aspectele care tin de politic, societate, impredictibilitate, cele care ar reusi sa puna roman contra roman, sa creeze suspiciuni in legatura cu functionarea institutiilor si a standardelor euroatlantice. Daca ne indoim de orientarea strategica…

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in timpul intilnirii sale de la Moscova cu președintele Consiliului de administrație al companiei „Gazprom”, Alexei Miller, i-a cerut acestuia o reducere cu 10-15% la gazele furnizate Moldovei. Potrivit Serviciului de presa al șefului statului moldovean,…

- "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte al tarii. I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de…

- In cadrul vizitei sale de lucru la Moscova, Igor Dodon a avut o intrevedere marti, 26 decembrie, cu presedintele Consiliului de Administrare al bancii comerciale ruse „Sberbank”, Gherman Gref. Cei doi au discutat despre „chestiuni legate de cooperarea economica dintre tarile noastre, atat la nivel interstatal,…

- Aflat intr-o vizita de lucru la Moscova, Igor Dodon a avut o intrevedere luni, 25 decembrie, cu Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril. Intalnirea a avut loc la Resedinta Patriarhala de la Manastirea Sfantul Daniil din capitala Federatiei Ruse.

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Dupa ce președintele Igor Dodon a declarat ca va refuza sa semneze decretele de numire în funcție a noilor miniștri propuși ieri de catre liderul democrat Vlad Plahotniuc, președintele Parlamentului Andrian Candu a spus ca atât Constituția, cât și legislația ofera soluții pentru…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, a fost chemat pentru consultari acasa pentru o perioada nedeterminata de catre Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau. Iata cum comenteaza Igor Dodon.

- I.S. „Calea Ferata din Moldova” dezminte speculațiile aparute in presa ce vizeaza circulația garniturilor de pe cursa Chișinau – Moscova. I.S. „Calea Ferata din Moldova” nu a recepționat nici un act confirmativ din partea administrației cailor ferate din Ucraina care ar proba informațiile aparute in…

- Containerul de sticla pentru pastrarea in condiții adecvate a steagului de lupta al lui Ștefan Cel Mare a ajuns la Manastirea Zografu, anunța NOI.md Darul a fost oferit de președintele țarii. In aceasta vara, Igor Dodon a vizitat Manastirea Zografu și atunci el a spus ca va confecționa un suport in…

- "Uber si ceilalti transportatori neautorizati vor disparea in 7 zile. Ministrul Transporturilor ne-a promis ca a luat act de problemele pe care le-am reclamat si ca vor fi solutionate pana pe 20 decembrie. Protestul de maine a fost anulat. Ca urmare a discutiilor purtate cu dl Felix Stroe, Ministru…

- Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), precum și președintele Igor Dodon, inregistreaza pierderi in ceea ce privește increderea din partea populației republicii. De partea cealalta, Partidul Democrat (PD) și liderul formațiunii Vlad Plahotniuc, este in creștere. Cel puțin așa arata un sondaj…

- Interviu cu Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Domnule Oleg Tofilat, avem nevoie de reformarea Întreprinderii de Stat "Calea Ferata din Moldova? Este ea în prag de…

- Mogulul Vlad Plahotniuc, liderul partidului democrat din Moldova, a fost recent acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie din Moscova a emis un mandat de arestare, potrivit presei ruse.

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu ar putea fi declarat persona non grata in Moldova. Șeful statului, Igor Dodon a anunțat ca mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe langa președinte au solicitat inițierea unei proceduri in acest sens.

- Intrebat despre dosarul pe numele lui Vlad Plahotniuc deschis recent in Moscova, premierul Pavel Filip a spus ca aceste invinuiri "se intensifica de fiecare data cand Moldova incearca sa ia o poziție care ține de demnitate și verticalitate".

- Șeful statului Igor Dodon este foarte bucuros ca Vladimir Putin a anunțat ieri ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Federației Ruse. „Sunt bucuros ca Vladimir Vladimirovici Putin a anunțat ca va candida. Dansul este unul dintre cei mai cu autoritate lideri ai lumii, sub conducerea caruia…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, ar putea fi declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova. Despre aceasta a anunțat chiar președintele Igor Dodon, cel care i-a retras cetațenia R. Moldova lui Traian Basescu la inceputul acestui an. „Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a decorat cu „Ordinul de Onoare” pe Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Franței in Moldova, Pascal Vagogne, transmite NOI.md. Acest premiu i-a fost acordat diplomatului in semn de recunoștința deosebita, pentru contribuția semnificativa la dezvoltarea…

- Situația din Moldova și Ucraina a fost discutata, joi, la Moscova de ministrul adjunct al MAE Grigori Karasin și de ambasadorul SUA in Rusia, John Huntsman. Informația despre aceasta a fost comunicata de Serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al FR. "In cadrul intrevederii a fost discutata…

- Igor Dodon a avut o întrevedere miercuri, 29 noiembrie, cu grupul de lucru privind organizarea si desfasurarea Adunarii festive dedicata aniversarii a 100-a a proclamarii Republicii Democratice Moldovenesti. Seful statului anunta ca acest eveniment este de importanta majora pentru poporul…

- Guvernul de la Moscova a calificat acțiunile Chișinaului, care i-a interzis delegației Moscovei sa intre in Moldova drept unele "revoltatoare" și "ilegale". Potrivit datelor oferite de Agenția "Infotag", informația in cauza fac parte din declarația facuta, luni, de Departamentul de relații economice…

- ALEGERI… De sambata, primarul municipiului Barlad, liberalul Dumitru Boros, este in conducerea regionala a Ligii Alesilor locali PNL, fiind ales la Congresul Ligii Alesilor Locali (LAL) ai Partidului National Liberal, sambata trecuta. Cei 12.225 de consilieri locali si judeteni si cei 1.081 primari…

- Partidul Socialiștilor spune ca deputații sai vor merge pe cont propriu la o reuniune a grupului de prietenie Moldova-Rusia, care va avea loc pe 10-13 decembrie la Moscova, în ciuda deciziei conducerii Parlamentului moldovean de a nu participa, transmite europalibera.org Într-un…

- Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leanca, condamna gestul președintelui Igor Dodon, care a organizat un adevarat chef, cu intonarea imnului Rusiei in beci, la reședința de stat de la Condrița. „Eu nu știu daca Igor Dodon s-a dezgolit frumos ca fiind un agent de influența a Rusiei in R. Moldova.…

- Deputatul rus, Oleg Paholkov, distrat in weekendul trecut la reședința prezidențiala de la Condrița de catre președintele R. Moldova, Igor Dodon, este un prieten mai vechi de-al sociliștilor de la Chișinau. Oleg Paholkov este un deputat rus care a ajuns in Duma de Stat in anul 2011 din partea partidului…

- O delegatie a Federatiei Ruse sosita in tara noastra pentru a participa la un forum de colaborare in domeniul afacerilor, organizat maine la Balti, a fost blocata in Aeroportul International Chisinau. Evenimentul urma sa aiba loc la initiativa Guvernului rus, dupa ce in vara acestui an, o delegatie…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se pronunta pentru reglementarea conflictului din Transnistria prin federalizare si impotriva unei posibile uniri cu Romania, intr-un interviu acordat publicatiei ruse Nezavisimaia Gazeta. Presedintele Dodon a declarat, in repetate randuri, ca sprijina rezolvarea…

- In aceste clipe are loc premiera filmului documentar "Istoria Moldovei". Șeful statului, care acum cateva ore și-a incheiat vizita la Moscova și era in drum spre Chișinau, a spus ca va fi prezent la cinematograf, unde la ora 19:00, la cinematograful „Patria-Loteanu", a inceput rularea primului episod…

- La intoarcere din Armenia, președintele Igor Dodon a plecat din nou la Moscova. Despre aceasta a anunțat șeful statului pe o rețea de socializare, citat de NOI.md "In drumul de intoarcere, de la Erevan la Chișinau, am hotarit sa fac o escala la Moscova pentru citeva intrevederi și pentru a participa…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a felicitat pe oamenii de știința din republica printr-un mesaj cu prilejul Zilei Științei, celebrate in țara noastra și in intreaga lume la 10 noiembrie, relateaza NOI.md. Șeful statului i-a felicitat pe membrii comunitații științifice din Moldova cu ocazia…

- Președintele țarii Igor Dodon intreprinde o vizita oficiala de doua zile in Republica Armenia. Potrivit lui, aceasta este prima vizita oficiala a unui presedinte al Republicii Moldova in Armenia, pe parcursul a celor 26 de ani de independența a țarii, transmite NOI.md Pe agenda de lucru sint incluse…

- Șeful statului Igor Dodon se afla intr-o vizita de lucru in Italia. Alaturi de mai mulți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dar și de membrii familiei sale, președintele a avut o intrevedere cu Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc.

- Președintele Moldovei Igor Dodon s-a intilnit cu șeful misiunii FMI in Moldova, Ben Kelmanson, care se afla in vizita de lucru la Chișinau in perioada 25 octombrie - 7 noiembrie La intrevedere a participat și reprezentantul permanent al FMI in Moldova, Volodimar Tulin. Potrivit comunicatului Serviciului…

- Șeful statului Igor Dodon s-a plans ambasadorilor acreditați in R. Moldova de faptul ca judecatorii Curții Constituționale, care recent au decis suspendarea sa din funcție și au dat aviz pozitiv pentru modificarea articolului 13 din Constituție, ar fi implicați in „jocurile murdare” ale actualei majoritați…

- Lipsa autostrazilor care sa lege Moldova de Ardeal, dar și de Capitala Romaniei, este un impediment major in atragerea de investitori in zona. Oamenii de afaceri trag un semnal de alarma referitor la problema șomajului din Nord-Estul Romaniei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.