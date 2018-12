Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele tarii, Igor Dodon, ar putea avea o surpriza inainte de Revelion nu tocmai pe placul sau. Seful Legislativului, Andrian Candu, a lasat sa se inteleaga ca Dodon ar putea fi suspendat din functie, pentru incalcarea constanta a Constitutiei.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, nu va candida la urmatoarele alegeri parlamentare pentru ca acest lucru nu-i permite legislația. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune…

- Seful Legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, l-a criticat pe Igor Dodon pentru implicarea in treburile bisericesti. In mod special, speakerul s-a referit la intentia presedintelui tarii de a-l insoti pe Patriarhului Moscovei si al Intregii Rusii, Kiril, in vizita sa din Republica Moldova, dar…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, e de parere ca Rusia ii va sprijini pe socialistii lui Igor Dodon in alegerile din 24 februarie, chiar daca Moscova a declarat oficial ca nu va sprijini niciun partid politic la parlamentarele de la Chisinau

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, ca PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, pe care il acuza ca a incalcat Constitutia. "PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor.…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, ca PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, pe care il acuza ca a incalcat Constitutia. "PNL va demara revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor. Revocarea…

- Tentativa de modificare a Constituției pentru includerea în Preambul a sintagmei „integrare europeana”, deocamdata, este evenimentul politic major al acestei sesiuni parlamentare. Când spun acest lucru, am în vedere ca o eventuala modificare a Constituției prin…

- Speakerul Andrian Candu a enumerat cateva motive de ce guvernarea nu a initiat procedura de demitere a presedintelui Igor Dodon, chiar daca au existat motive, dupa ce seful statului a fost suspendat din functie pentru a patra oara pentru incalcarea Constitutiei, urmare a refuzului acestuia de a semna…