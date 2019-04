Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a declarat sceptic cu privire la șansele Laurei Codruța Kovesi de a ajunge procuror șef european. Senatorul PMP a afirmat la Digi 24 ca, in cei zece ani cat a fost membru in Consiliul European, au fost doar doua cazuri din cateva sute la mediere și…

- CSM Bucuresti s-a facut de ras in mansa tur cu Metz din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In Sala Dinamo, cu aproape 2.500 de fani, campioanele Romaniei au pierdut rușinos cu reprezentanta Franței și are șanse minime de a se mai califica in Final- Four-ul de la Budapesta, pentru a patra…

- Ieseanul Florin Morariu, supranumit „eroul cu facalet de la Londra”, a primit, vineri, distinctia „The Queen’s Commendation for Bravery” din partea reginei Marii Britanii, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Turnul Londrei. Acesta se va intoarce, duminica, in Romania, unde munceste, urmand sa…

