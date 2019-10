Iarna se pare ca iși intra in drepturi, cel puțin in zonele montane inalte. Pe Transfagarașan și la Balea Lac a nins abundent in ultimele ore, iar lucratorii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit pentru curațarea carosabilului.

De asemenea, șoferii sunt avertizați sa evite zona daca nu au mașinile echipate corespunzator pentru iarna.

”Se ingroașa gluma... și stratul de zapada pe Transfagarașan. Colegii noștri acționeaza de azi dimineața cu doua utilaje cu lama și raspanditor de sare pentru a ține drumul curat.

Va rugam sa nu circulați in zona daca…