Contractul pentru elicopterele de atac ale Armatei Romane merge inainte, iar negocierile intre responsabilii de la IAR Ghimbav si cei ai constructorului american Bell Helicopter continua. Asta in pofida faptului ca, in urma cu mai bine de o luna, resposabilii Airbus sustineau ca sunt “partenerul exclusiv al IAR in clusterul aeronautic de la Ghimbav, judetul Brasov”.